〈南部〉《台南》捷運3路網規劃 前瞻再補助1億

2018-08-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市先進運輸系統繼第一期藍線之後，第一期藍線（後續規劃費）、藍線延伸線及綠、紅等三線路網的規劃，也獲中央納入前瞻基礎建設第二期特別預算一億多元補助，行政院長賴清德將在今天南下宣布建設利多。

第一期藍線北起大橋站，南至仁德轉運站，藍線延伸線則是再由仁德轉運站至高鐵特定區，配合高鐵特定區等周邊建設發展。

交通局說，「藍線第一期」為環線路廊，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站；「綠線」為東西橫貫線，自平實轉運站至永華市政中心，兩條路線可於平實轉運站互相轉乘。

其實，今年五月議會大會時，市府在答覆議員質詢時，就透露已另向交通部爭取紅線（即連接高捷）及藍線一期延伸線的可行性研究經費，納入前瞻計畫二期，交通部原則同意先匡列，預計最晚八月核定下來。

紅線是由高雄路竹大湖站，延伸至台南大同站，其中捷運南台南站與台鐵南台南站上下共站。

第一期藍線最快2020年底開工

南市於去年十一月成立捷運工程處籌備處，正式展開實質規劃階段。交通局表示，包括第一期藍線（後續規劃費）及延伸線、紅線、綠線規劃作業，爭取納入前瞻計劃第二期補助一億多元，即可接續辦理可行性研究評估及綜合規劃，其中第一期藍線最快可望於二○二○年底開工，預計二○二五年完工。