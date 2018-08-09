〈南部〉辦台灣燈會募款惹怨 屏縣退回500多萬

2018-08-09

僅對公民營大企業、大廟勸募

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣明年承辦台灣燈會，縣府各單位對外募款，不料卻引發民怨，縣長潘孟安得知後下令募得的五百多萬元全數退回，澄清未來僅對國營事業及大企業、大型廟宇、宗教團體募集。

台灣燈會明年到屏東舉行，由於歷年除了中央補助經費外，主辦的縣市必須自籌及募款配合，屏縣府各局處也著手向外募款，但部分局處卻是不分對象的全面募款，甚至於誤傳有目標額度，紛紛動用關係向各企業遊說捐助。

由於今年底正值地方公職人員的選舉，縣府募款動作隨即遭批「不樂之捐」，質疑有公權力的機關對外募款，恐引發後遺症，各種批判縣府的言論也在網路流傳。

停止對小企業、個人募款

縣長潘孟安得知後相當震怒，澄清屏東縣的企業規模較小，他從未要求對小企業或個人募款，而且屏東縣民多數從事農牧工作，賺錢很辛苦，對這些人募款十分不恰當，下令所有局處停止對小企業及個人募款，已經募得的五百多萬元全數退回。

潘孟安：不能亂募引發誤解

潘孟安表示，承辦台灣燈會對屏東縣很重要，雖然屏東的企業不多，募款比其他縣市困難，但也不能亂募款，他要求只能對台電、中華電信、統一等公民營大企業，以及大型廟宇、宗教團體募款，請這些單位贊助花燈或物資，或投入人力擔任志工，共同參與台灣燈會， 不能全面募款而引發誤解，讓一件美事成了壞事。

縣議員張平原認為，台灣燈會對於屏東是一件大事，大家應該有錢出錢、有力出力，縣府既然已經說明，錯誤訊息不應該以訛傳訛。

根據媒體報導，今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，去年嘉義縣長張花冠自己畫了七十幅畫義賣募款，義賣會由縣府編列預算支應，也引發爭議；而二○一六年在桃園舉辦台灣燈會，總計對企業募得五千八百餘萬元。