〈北部〉中壢5商圈行動支付 拚300店家上路

2018-08-09

6金融機構及6支付平台參加

〔記者陳昀／桃園報導〕市府致力推動行動支付，八月起在中壢五大商圈試辦「無零錢商圈先導計畫」，共有六家金融機構、六個支付平台參加，目前已陸續媒合業者裝機，目標是年底達到三百間商家投入，市民只要持市民卡、悠遊卡、一卡通或智慧型手機，就能「一嗶付費」。

市長鄭文燦表示，行動支付蔚為潮流，也是智慧城市的重要指標，市府選定中壢車站商圈、中平商圈、中原商圈、六和商圈及魅力金三角商圈辦理先導計畫，年底前媒合這些商圈的店家陸續裝機，讓市民不用帶錢也能逛街消費，逐漸培養消費行動支付習慣，累積經驗與建議後，再擴大推廣到其他地區。

市府經濟發展局商業發展科長廖振宏指出，這次邀請街口支付、台灣Pay、Pi錢包、支付寶、微信支付及LINE Pay等行動支付業者，台灣銀行、中國信託、國泰世華、台灣企銀、聯合信用卡處理中心及雷門數據服務等金融業者參與，由市府整合、協調最優惠方案，像是免裝機費、二％以下手續費等，提高店家參與意願，七月底舉辦說明會後，已有一百家有意願，目標為年底達到三百家投入。

六和商圈理事長鄭玉容表示，六和商圈約有一百家商店，已有六十家導入NFC系統，可以使用市民卡、悠遊卡、一卡通直接嗶卡付費，後續還會陸續納入行動支付系統，擴充到用智慧型手機掃QRCode完成付款。

她舉例說，商圈內有家日本料理店雖然單價較高，但推出行動支付優惠方案後，生意與使用率都有提高，目前民眾還在習慣行動支付，很期待市府以專案協助店家，讓「無零錢商店」更為普及，提高行動支付使用率。