〈中部〉彰縣路口監視器 被疑城鄉比例懸殊

2018-08-09

年底前全縣建置總數近九千支

〔記者張聰秋／彰化報導〕為讓治安無死角，彰化縣推動「智慧警政」政策，目標希望在縣長魏明谷第一任任內，由警察局於全縣所有路口完成建置一萬支路口監視器，到目前為止，全縣已建置八千四百八十三支路口監視器，預計年底前再建置四百八十二支，總數達到八千九百六十五支，年底就是魏明谷首任任期到期，建置一萬支路口監視器政策恐難達標。

線西、大城和竹塘 不及彰市十分之一

根據審計部彰化縣審計室完成一○六年度總決算審核報告內容，檢討彰化縣警局未有效整合全縣監視系統設備，設置地點也未就刑事案件發生的熱點轄區建置，出現資源分配不均的疑慮，到一○六年底為止，彰化縣共設置監視系統主機三千五百廿四組、一萬四千五百六十三支鏡頭，廿六鄉鎮市鏡頭數的建置量前三高分別是彰化市、員林市、鹿港鎮，最低的是線西鄉、大城鄉和竹塘鄉，遠不及彰化市的十分之一，比例過於懸殊。

審計室：員林交通、刑案比率高 設置偏低

審計室在報告中指出，交通與刑事案件發生比率較高的員林市，路口監視系統設置比率卻偏低，員林市僅七．三三％，遠不及彰化市三二．七六％，資源分配不均，凸顯彰化縣推動科技協助治安防制的機制，仍有很大的努力空間。

不少民眾抱怨，警察局建構路口監視器有城鄉差距之別，質疑規劃建置地點「大小眼」，彰化市大小路口徒步距離就有路口監視器，偏遠鄉鎮像芬園鄉、二水鄉等，幾百公尺看不到一支路口監視器，更扯的，還有一公里之外連支路口監視器都「看嘸」。

警方：計算基準點不同 數量差不多夠了

對此，縣警察局保安科長陳朝清高分貝反擊彰化縣審計室，他說，「用刑案數據分析路口監視器的裝置地點和數量，是很外行的質疑，非常不客觀。」

陳朝清指出，室外路口監視器針對戶外發生治安疑慮的場合而設，不能連發生在室內，好比家暴案件或傷害告訴乃論刑案都一併算入，何況，全縣路口監視器部分來自鄉鎮市公所因地制宜設置，審計室統計全縣的主機數量和鏡頭數量，把警察局和公所全部算在一起，計算基準點不同，才會產生資源分配不均的疑慮，事實上年底八千九百六十五支數量，「差不多夠了！」

不過，為了達到建置一萬支路口監視器，縣警察局明年預算編列一千八百萬元經費，擬再建置二百五十支到三百支路口監視器，明年再建數量還是無法達到一萬支，陳朝清說，後年預算明年才能編列，能否再編，就要看到時候在任縣長的態度和決定。