〈北部〉桃市首座社宅上梁 預計明年4月完工

2018-08-08

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市社會住宅第一階段推出十個基地、四一七○戶，最先動工的中路二號社宅昨天上梁，預計明年四月完工、九月可入住；市長鄭文燦表示，四年規劃兩萬戶社宅的目標不變，十處基地年底都會動起來，讓出席的內政部長徐國勇大讚：「早知你當市長，我就不離開桃園！」

中路二號宅建設經費約十一億四千萬元，基地位於中路重劃區內，緊鄰市府消防局、桃園警分局，且距離國道二號南桃園交流道、市府園區都不遠，市府也在此規劃公托中心、店鋪、屋頂花園等公益設施，滿足多元需求。

中路二號宅 最長可租12年

鄭文燦指出，中路二號社宅規劃二一二戶，全部只租不售，以「三成弱勢、七成青年」為原則，有一房、二房、三房等三種房型可供選擇，一般戶租金為周邊行情八折，介於八千元至一萬六千元不等；弱勢為市價六折，約六千元至一萬兩千元不等，廚具、熱水器、冷氣等基本配備都很齊全，可直接入住。

市府住宅發展處處長莊敬權表示，社宅租約以三年為一期，原則可租兩期，最長可租十二年，限制設籍桃園，或在桃園就學、就業，且家庭年所得低於一百廿萬元者等申請條件，詳細條件將於十月公告。

一階另4社宅年底發包

鄭文燦表示，第一階段十處社宅基地已有六處動工、另四處年底可完成發包；第二階段除了楊梅、平鎮，也會在機場捷運、台鐵地下化通勤站的沿線及都市計畫土地，規劃卅一處基地，兩階段共可推出一萬兩千戶；另透過中壢中興巷、桃園東門段的公辦都更，以及與石門農田水利會合建可分回大溪區仁武段、中壢區中寮段兩處的住宅，還有配合中央政策推動包租代管、青年租金補貼等多元方案，加起來也有一萬兩千戶。

徐國勇也預告，中央原計二○二○年底完成第一階段四萬戶社會住宅的目標，因各地方政府的配合推動，預估可提前於明年底完成，已準備提早啟動第二階段。