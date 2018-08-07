〈南部〉連9年評比最髒 蘭嶼：山羊便便導致

2018-08-07

公所：地方風俗 山羊代表財富

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣年度環境清潔競賽成績出爐，蘭嶼鄉連續第九年倒數第一名，金峰鄉則力爭上游拿回分組第一；蘭嶼鄉公所秘書李美富表示，公所對於環境清潔維護不遺餘力，評比扣分主要在於山羊群的糞便，但因為地方風俗，山羊代表財富，也是在地的觀光亮點，不會苛責飼主，但會動員清理。

東縣環境清潔競賽 池上、金峰摘冠

台東各鄉鎮市環境清潔競賽，在歷經一整年的考核評分成績出爐，全縣十六鄉鎮市，依人口數分成兩組，池上鄉及金峰鄉獲鄉鎮市級分組第一名；村里組則由池上鄉錦園村及海端鄉霧鹿村奪冠，其中池上鄉已是冠軍九連霸，金峰鄉則擊敗強敵海端鄉再次奪下第二組冠軍。

各分組成績如下，鄉鎮績優單位第一組前三名依序為池上鄉、關山鎮及東河鄉；第二組為金峰鄉、海端鄉及達仁鄉；村里第一組前八名依序為池上鄉錦園村、池上福原村、池上鄉振興村、關山鎮新福里、台東市自強里、台東市新興里、鹿野鄉永安村、卑南鄉溫泉村；第二組前五名依序為海端鄉霧鹿村、海端鄉廣原村、長濱鄉竹湖村、金峰鄉新興村、達仁鄉森永村。

蘭嶼鄉公所李美富表示，當地山羊採放牧方式飼養，致使隨處可見羊群糞便，今天清了，明天還是會有，倘若要求飼主清理，強人所難。另對於部分垃圾，可能是遊客留置，公所也商請各民宿遵守規定，一起維護環境清潔，做好垃圾分類及垃圾不落地。

環局：保存傳統 環境也要重視

台東縣環保局長謝清泉表示，對於綠島、蘭嶼兩離島，公所都有辦環境管理計畫，申請經費協助，也動員針對旅遊熱點做清理，不論是垃圾或廢輪胎等清運回台，投入很多資源，環境衛生的維護要看鄉長到底要不要做！金峰、海端、霧鹿和廣原村民人數雖少，但做得很好，所以偏遠地區不是問題，遊客多也不是藉口，這是決心問題；好的民族文化和傳統一定要保存，但環境問題也要重視，不僅攸關居民健康問題，傳染疾病也不易發生。