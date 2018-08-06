〈南部〉釋迦釘鐵柱防颱 賴清德允補助5成

2018-08-06

關心台東農業 嘗紅烏龍、訪釋迦園

〔記者張存薇、王秀亭／台東報導〕行政院長賴清德昨走訪台東農業現況，除大讚紅烏龍、釋迦，也放送釋迦防颱補助利多，更誇讚將代表民進黨參選縣長的立委劉櫂豪真心愛台東、有能力解決問題，是「接地氣」、「打著燈籠也難找到」的好人選！

賴清德昨天在立委劉櫂豪、卑南鄉長許文獻陪同下，先到卑南鄉佳芳茶園親手採茶、品嘗台東特色茶紅烏龍，接著趕往太麻里鄉青年農民李俊儀釋迦果園了解產業發展現況。

視察釋迦產業時，農友李俊儀說明兩根鐵柱與樹幹構成三點一面的防颱措施，是最簡單方便又有效的方法，農委會卻未納入防颱補助範圍。

賴清德表示，農委會對釋迦的防颱補助，原規劃水平棚架，立委劉櫂豪總說「不接地氣」，如今實地走訪，補助農民釘鐵柱確實比水平棚架更能抗颱，農委會已同意納入補助範圍，且補助五成。

賴清德也說，應劉櫂豪之邀，到台東喝最好喝的有機紅烏龍茶，農友陳麗雪與先生蘇殷德帶領周邊農友一步一腳印發展有機農業，令人欽佩，更讓台東變成紅烏龍的特色，也是紅烏龍的故鄉。

認同劉櫂豪「友善農業」想法

賴清德強調，有機耕作是行政院重大政策，更以具體作法支持，他也很認同劉櫂豪提出的「友善農業」想法，直誇劉櫂豪真心愛台東、有能力解決問提，提出的台東願景「文化立縣、友善農業、新創基地、南島首都」等切合在地需求、和中央推動的方向也一致，未來一定能事半功倍。

賴清德說，有機農業、農業保險等政策都是劉櫂豪了解在地需求後，向中央反應及爭取，這麼接地氣的立委，未來掌握縣政時，更會對農民照顧的無微不至。