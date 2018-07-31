〈南部〉屏東火車站北側環境整合工程 啟動

2018-07-31

斥資5500萬 拚10月底完工

〔記者侯承旭／屏東報導〕已啟用近三年的高架化屏東火車站，周邊環境仍維持舊貌，屏縣府將斥資五千五百萬元進行屏東火車站環境整合工程，力拚今年十月底完工。

高架化的屏東火車站每天進出約兩萬人，堪稱屏東的門戶，兩週前屏縣府執行火車站南側公勇路拓寬工程，引發議員蔣月惠咬女警事件，縣府飽受抨擊。

相較於火車站南側的道路拓寬停擺，北側的環境整合規劃設計已經通過，並獲內政部補助，若八月上旬順利發包，預計十月底完工。

根據規劃，與屏東火車站垂直的中山路，從民族路以南至站前光復路的路段，兩邊人行道將各拓寬兩公尺，既有的行道樹花盆將敲除，改建可供人休憩的大型花台。

目前中山路靠近火車站的人行道鋪面破舊不堪，還停滿機車，行人難以通行。

中山路靠近火車站中央分隔島的照明燈桿將適度調低，民族路口的獅子會時鐘塔也將移除，讓民眾從中山路即可完整眺望屏東火車站。

中山路與光復路交叉口北側規劃興建半圓形圓環，以銜接站前廣場的車道，圓環內將種植熱帶花卉，規劃藝術噴霧裝置，可有效降低環境溫度，供民眾短暫停留。

光復路南側的火車站站前廣場，目前僅鋪設草皮，未來將增設彩虹噴泉，可形成噴泉隧道，與北側的半圓形圓環相呼應。

施工期間中山路將交管

縣府城鄉處表示，施工期間中山路靠近火車站的路段將實施交通管制，採單邊雙向通行；目前火車站北側有多處客運上下客招呼站，兩個月內將全數遷入公路客運轉運站，至於機車與計程車停放空間，完工後將會有所限制，保持火車站周邊的整體景觀。