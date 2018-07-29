〈台北都會〉開發社子島 姚︰好好補償居民

2018-07-29

〔記者楊心慧／台北報導〕內政部都市計畫委員會上月通過審議社子島開發案，但許多居民反對台北市政府提出的全區區段徵收，民進黨台北市長參選人姚文智昨舉辦社子島開發政策說明會，表示社子島因大台北防洪而禁建，應好好補償犧牲近半世紀的居民，若當選市長，將訂定「社子島都市更新與開發安置及補償特別自治條例」草案，給居民們能接受的補償條件；另外，針對新住民的部分，他主張設立不同國家的節慶，讓台灣人了解新住民文化，也能一解新住民的思鄉之苦。

姚文智表示，柯提出的社子島安置計畫，沒有體貼地為犧牲半世紀的社子島居民著想，未來若當選市長會體貼居民，重議變更柯文哲版本，若居民對安置計畫無共識，不會貿然推動社子島開發案。安置計畫以現住戶四二五八戶為主體考量，並做到人人安置，不會影響有屋有地及無屋有地者的權益，還會照顧在此地無屋無地或有屋無地的弱勢者，包括低收入戶和老人。

至於如何重議柯版？姚指出，將重新向台北市都委會及內政部都委會提出都市計畫變更案，內容為聚落區劃定成公辦都更區，非聚落區則採區段徵收方式開發，變更案提出前，採鄰戶說明、公聽會，藉此深入聽取居民意見，再舉辦聽證會。

另應設新住民家庭服務據點

另外，姚文智昨下午參加民進黨婦女部舉辦的新住民店家故事分享會，他表示，台北市為國家首都，應對新住民更友善，可設立新住民家庭服務據點，行政服務也要讓新住民感到便利，像是若打一九九九講菲律賓語，人員能夠聽得懂。姚說，政府應設立不同國家的節慶，使新住民的文化能讓台灣人了解，也盼透過節慶讓台北更活潑，並讓新住民一解思鄉之苦。