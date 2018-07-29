〈中部〉彰化高鐵特定區標售 產專區乏人問津

2018-07-29

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府為了盡快還清開發彰化高鐵站向銀行借貸的開發基金，今年已經完成三次彰化高鐵特定區土地標售，三次下來住宅區都出現競標，反倒適合產業入主的產業服務專區（產專區）和轉運專用區（運專區），以及休閒娛樂業入主的旅館區都乏人問津，形成一冷一熱的強烈對比。

縣府地政處分別於今年四月十一日、五月十六日、七月廿七日及八月廿日，共四次進行彰化高鐵特定區土地標售，前三次標售結果，得標的都是住宅區，地政處分析因為細割成小坪數、總價低，吸引個體戶的一般民眾有能力參加競標。

地政處表示，日前才剛完成第三次標售結果，縣府釋出六十一筆土地，住宅區四十五筆、旅館區三筆、運專區五筆、第二種產專區七筆、第一種產專區一筆，標售價格每坪從住宅區約八萬四○○○元到最高旅館區約十二萬元起，結果吸引十一筆投標、兩筆搶標，共標出九筆住宅區，面積約六三一坪，進帳五七七○萬元，得標最高價每坪近九．八萬元，顯示出區域行情。

儘管適合產業入主的專區土地都未標出，但縣府不氣餒，日後考慮比照住宅區作法，由大化小、細分割成較小面積標售，地政處土地開發科長劉志宏說，八月廿日是今年高鐵特定區土地最後一次標售，縣府擬分割四筆面積約六分多地的第二種產專區土地，請廠商把握今年最後卡位、入主彰化高鐵新市鎮逐夢造屋的機會。