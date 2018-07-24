〈台北都會〉公車候車亭被撞壞 里長批拖半個月未修

2018-07-24

福中里長：市府效率差 互踢皮球

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市士林區一處公車候車亭日前遭車撞損壞，當地福中里長紀榮鴻昨不滿向本報投訴，當天到鄰近的後港派出所報案，警方卻推託要他自己找派出所同一棟樓上的交通分隊處理。此外，事發至今將近半個月，北市公共運輸處卻仍未派人修繕，里民只能在岌岌可危的候車亭中候車，抱怨聲浪不斷，只好自行找人處理，他痛批北市府效率差、互踢皮球，影響民眾權益。

公運處將修繕 警方說肇事者會負責

紀榮鴻抱怨，七月十日颱風瑪莉亞襲台當天，里內一處公車候車亭無故損壞，他跑去候車亭正對面的後港派出所報案，警方竟以「這是交通事故」為由，要他自行找樓上的交通分隊處理，根本就是刁難人。最誇張的是候車亭壞了快半個月了，公運處竟說還要等到本週四才要來修，「這樣我不就得再被里民罵三天嗎？」乾脆自己找人修比較快。

北市公運處綜合規劃科長朱辰佐解釋，由於調零件也要時間，據了解里長是做補強，因此公運處還是會請廠商處理。朱指出，該候車亭並非公運處設置，而是公車站牌旁的私有畸零地，有善心人士架設雨遮；上週接到里長通知雨遮損壞，希望公運處幫忙處理，公運處基於服務民眾，便找了廠商預計本週進行修繕。

里民抱怨聲浪不斷 里長自己找人修

對於紀榮鴻批評警方推託，後港派出所副所長洪子榮表示，因為該事件是屬於交通事故，交通分隊已在處理，只是沒有通知里長，但里長認為派出所應該幫忙問一下，後來有請同仁協助詢問進度，並向里長回報。

洪子榮說，不是不願意幫忙「問一下」，而是體制不同，交通分隊也有可能以個資為由，請里長到交通分隊了解經過，因此才會建議直接找交通分隊。交通分隊表示，不清楚肇事者因何原因撞上候車亭，但對方承諾將會負起相關責任。