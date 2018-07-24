〈台北都會〉國壽砸4.8億買地 創基隆新天價

2018-07-24

買下仁一路千葉火鍋三百多坪土地

〔記者俞肇福／基隆報導〕國泰金控子公司國泰人壽六月初公告，以四．八億元向新僑建設買下基隆市仁一路千葉火鍋的三百多坪土地，土地交易價格每坪一四一．五萬元，創基隆土地新高。

原先向新僑建設承租土地的千葉火鍋，營業至下週日（廿九日），千葉火鍋公司發言人張妤綾表示，民眾持有的餐券可至全台各地千葉火鍋使用，公司目前已經在基隆找到新地點，預計今年底前重新開張。

換算下來土地每坪一四一．五萬元

國壽公司取得基隆市仁一路大樓，是兩層樓連棟建物，這塊土地面積三三九．一九坪，二○一○年由國產局標售，底標二．四億元，新僑建設以三．五億元得標，平均每坪地價一○一萬元，在當時創下基隆土地新天價，讓基隆地價每坪突破百萬元大關。現國壽公司以四．八億元買下，若換算下來土地每坪一四一．五萬元，再度創下基隆地價新天價。

基隆市不動產聯盟理事長陳鵬元說，以本交易案一坪土地可以興建五．二坪來換算，土地成本和建造成本就已經三十九．二萬元（還不包含其他），這個價格已經逼近基隆市目前房市交易天花板（每坪四十萬元）。

業界預估周邊商辦大樓租金將波動

陳鵬元說，國泰人壽長期以來作法，精華區大樓只租不售，如果這次大樓也一樣，只作辦公室使用，不會帶動周邊房價上漲；但是國泰大樓會帶動周邊商辦大樓的「比價效應」，周邊商辦大樓租金可能有所波動。

基隆市政府都發處長徐燕興表示，國泰人壽購樓一事他不清楚，也不知道是否有送件要原址蓋新樓，但是六月才公告完成交易，就算要蓋也沒這麼快送件。