〈南部〉凍漲房屋稅 黃偉哲︰未來推動方向

2018-07-23

高思博質疑與賴清德不同調

〔記者王俊忠、萬于甄／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲昨天在與市議員陳金鐘聯合造勢的市政說明會中，表態如年底當選市長，凍漲房屋稅是他推動的方向，對此，其他市長參選人先前都已表態支持凍漲，甚至有人喊出可以退稅，國民黨市長參選人高思博就批評，調漲房屋稅是前市長、現任行政院長賴清德的政策，黃偉哲現說凍，難道是和賴清德之間出現矛盾？

郭國文︰賴已讓財政健全才能調整

對於高的說詞，黃偉哲競選發言人郭國文表示，這幾年在賴清德的努力下，台南市府財政紀律比較健全，因此有足夠的條件在明年審議房屋稅時，朝減輕市民負擔的方向來調整。

黃偉哲昨指出，房屋是逐年老舊，台南市府對市民多課徵房屋稅，他會朝凍漲方向推動，要增稅也不能用這種方式調漲，他一定會檢討，因為房屋稅是每三年審議檢討一次，如他在今年底當選市長，明年五月間開三年一次的房屋稅審議會，他會透過審議會檢討、凍漲房屋稅，會站在百姓立場認真打拚建設、減輕民眾負擔。

針對黃偉哲終於表態支持房屋稅凍漲一事，國民黨市長參選人高思博表示，他先前早就主張凍漲，甚至主張退稅，結果還被市府發新聞稿反駁，沒想到現在黃偉哲也主張凍漲房屋稅了，他建議黃偉哲最好把競選看板中所有「信賴選哲」字樣拿掉，現在為了選票做這個政策大轉彎，也轉得太辛苦了。

其他市長參選人，陳子敬曾說目前房屋稅調漲不合理，他簽下降稅和還稅於民的承諾書；林義豐主張地價稅免稅、房屋稅降三○％；許忠信認為，現行房屋稅漲幅超出人民預期，有凍漲必要；蘇煥智陣營也主張凍漲房屋稅，不能溯及既往、且已經超收的要退稅；陳永和說本應該凍漲，他強烈質疑黃、高等人為何過去兩年都不講，到選舉才講凍漲，這不是真心的，如市府漲房屋稅有濫權問題，他當選市長後一定主動移送監察院調查。