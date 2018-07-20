〈南部〉大學指考成績公布 黃哲禹數甲滿分 為阿嬤拚台大醫科

2018-07-20

〔記者劉婉君、楊金城、王涵平／台南報導〕「阿嬤生病期間，家族成員都手足無措，希望我讀醫科後，未來不僅可以幫助家族、也能協助別人。」台南一中黃哲禹大學學測成績七十二級分，因為經歷阿嬤生病、過世，讓他決定繼續拚指考，以數學甲滿分、不含國文四六六．二五分的成績，第一志願鎖定台大醫學院。

黃哲禹從小由鄉下的阿公阿嬤照顧，直到國小才回到台南市區居住，祖孫感情好。年初剛考完大學學測，阿嬤突然生病住進加護病房，他說，由於家族裡沒有人從事醫學相關領域工作，當時面對阿嬤的病痛，就醫過程手忙腳亂，決定放棄個人申請，全力拚醫科。

黎明高中陳欣鈺 數學甲也考滿分

麻豆黎明高中應屆考生陳欣鈺三類組五科成績考四六五．七五分（醫學系不採計國文科成績）、施承硯五科考四三九．九分，兩人可望錄取台灣大學醫學系，其中陳欣鈺數學甲考一百分滿分，全台數學甲滿分僅廿八人。

黎明另有李辰旭五科考四二七．七分，可望錄取中國醫藥大學牙醫或高雄醫學大學醫學系，廖浩鈞二類組五科考四一三．七分，張芸慈一類組六科考四五八．七分，可望錄取台大機械、國企等系。

陳欣鈺學測時考七十三級分、施承硯、李辰旭學測考七十級分，三人「失常」，申請醫學系都未錄取，三人再拚指考，目標就只有醫學系，如今得償宿願。

國立北門高中的劉恩慈也放棄申請入學，指考成績可望錄取政大財經學系，她是學甲國中第一名畢業，以第一志願讀北中，是就近入學、適性銜接的範例。

南光高中第一類組最高分胡承威總計四九○．二五分，胡承威來自單親家庭，家境小康，胡個性內斂，但內心充滿熱情有正義感，擬就讀台大法律或財經法律系。

原在學測已有佳績的興國高中學子王重賢、施柏成，挑戰指考又獲高分，王重賢四五○．五五分，可望錄取台大醫科、台大電機；施柏成四○一．九五分也可望達到醫科、牙科錄取標準。