〈南部〉屏東公路客運轉運站 太平洋百貨進駐

2018-07-20

最快九月中旬營運

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼去年取得屏東及潮州火車站的商場經營權後，屏東太平洋百貨也將進駐屏東公路客運轉運站，最快預計九月中旬營運，火車站商場預定十一月初啟用，將投入約三億二千萬元資金，先進駐的轉運站，將打造宛如國際機場般的候車空間。

看好新火車站的商機，在屏東投資太平洋百貨的大帝興業公司，去年在台鐵招商時，取得屏東、潮州站商場經營權，兩處空間均在今年四月完成點交；本月縣府進行屏東公路客運轉運站委外經營案，經評選將由豐屏股份有限公司，即屏東太平洋百貨，將配合轉運站啟用進駐管理，為期九年。

位屏東火車站前西側的客運轉運站，共設置十三席月台，整合國道客運、公路客運、市區客運、公車式小黃等近五十條路線轉運，方便民眾轉乘台鐵與公路客運；縣府城鄉處表示，目前站體工程已在收尾，表定七月底完工，但因近來天候不穩常下雨，啟用時間還無法確定。

打造國際機場級候車空間

太平洋百貨屏東店店長郭惠凰表示，轉運站除提供公車月台、候車空間、公車動態資訊、售票窗口、公廁、哺乳室等基本營運服務，也將提供餐飲零售等加值服務，並且販售屏東縣在地特色商品及伴手禮；候車空間將設桌子、椅子，打造國際機場般的候車空間，讓乘客有更舒適的等車時光。

至於屏東火車站商場，招商已達五成，預計十一月初營運，以迎接明年台灣燈會人潮；至於潮州火車站營運時程，會在屏東車站之後，業者正積極與影城業者洽談，希望能在潮州站附近進駐，滿足潮州地區居民對戲院的需求。