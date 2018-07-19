〈北部〉巴陵鐵塔被罵醜 復興區長︰避雷兼觀光

2018-07-19

〔記者李容萍／復興報導〕復興區公所花費一千三百萬元在巴崚國小上方、海拔一三一四公尺興建的「巴陵鐵塔」主體建築完工，十四日晚間試點燈亮相，將於第二期周邊設施完成後年底對外開放。但鐵塔照片曝光後，卻在網路被罵翻，直指山區的光害還不夠嗎？更說鐵塔又醜又沒文化，根本是「視覺霸凌」；對此，復興區長曾志湘澄清說，巴陵鐵塔是結合避雷、轉播及觀光造景而設計的地標建築，並非只是為了拚觀光。

台北藝術大學助理教授李明璁於臉書發文指出：「真是夠了、夠了、夠了」，美醜是一回事，如果（巴陵鐵塔）蓋在桃園火車站旁也就算了，說不定醜歸醜還另有一番Ｂ級惡趣味，但蓋在部落山林之上，真的令人不知如何是好。原本應該為人民看緊荷包的民代，反而成了爭取搭建這種東西的說客，「現在只求夜裡不要開燈。」

中原大學設計學院原住民專班講師伍杜米將也說，巴陵鐵塔是台灣常見的東施效顰政策的一種，膚淺的目的、膚淺的抄襲。讓周邊部落可以看得到，這種萬民朝拜的視角，不啻造成周邊部落的視覺霸凌；他並說，公所停掉自籌辦理的部落營造計畫，「卻願意花一千三百萬元造一個與歷史無關、毫無美感、破壞自然景致、毀損歷史事件遺址的光雕醜鐵塔」。

另有網友抨擊說：「台灣的電太多用不完是嗎？在深山裡搞個大燈塔很好玩嗎？」「真的太諷刺了！人家都已經知道要推觀星觀光了，拉拉山卻在製造光害毀壞星空美景。」

恐釀光害 亮燈時間將縮短

對此，曾志湘表示，巴陵鐵塔現址是日本人戒備森嚴的巴陵山馬崙砲台遺址，原本承租給民宿業者，經地方耆老提議收回活化，公所基於防災需求而設置防災基地台暨廣播器鐵塔，曾考量鐵塔坐落風景區會過於突兀，經與部落討論，決議以紅漆造型與夜間燈光美化，減少對環境的衝擊性，未來亮燈的時間會儘量縮短，如晚間整點短時間開燈，具體方案還要再討論。

曾志湘強調，鐵塔現址經探勘屬碎石區，經加強基座鞏固，而鐵塔塔頂也由最初設計的水蜜桃造型改為泰雅祖靈眼的菱形塔頂，解決覆地、防風、載重等問題，才完成結合避雷、轉播及觀光造景的設計；對於外界質疑是仿照法國巴黎鐵塔、無必要的建設及可能帶來嚴重光害等問題，是曲解公所和部落居民對於安全及防災需求與提振觀光的美意。