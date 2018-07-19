〈中部〉保育石虎 中彰投苗合作簽備忘錄

2018-07-19

興大加入 攜手推動石虎調查

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國石虎數量剩不到六百隻，中彰投苗四縣市十八日與中興大學簽署「石虎保育策略聯盟合作備忘錄」，盼攜手推動石虎調查和監測計畫、石虎友善環境農業和建設方案等，保育瀕臨絕種的石虎。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀指出，石虎是台灣原生種動物，根據文獻，在日治時期全台均還可見，但受到人為開發，石虎棲地破壞、農業耕種農藥藥害等，目前全台約僅中彰投苗還有石虎現蹤，之前嘉義也曾傳出有石虎蹤跡，其餘地區確實已難再看到石虎蹤影。

陳美汀說，數量已極稀少的石虎因棲地破壞，只能往外求生，因此屢傳路殺或遭獸鋏夾傷事件，石虎保育確實刻不容緩，樂見四縣市結盟為石虎找活路。

台中市長林佳龍表示，中部是石虎棲地，台中原花博預定地因發現石虎蹤跡，市府為此變更展區，更以石虎做為花博吉祥物，並全國首創擬定石虎保育自治條例等保護措施，希望落實石虎保育工作。

透過區域聯合治理 共同保育

林佳龍盼中彰投苗四縣市與中興大學簽署合作備忘錄後，透過區域聯合治理，共同進行保育石虎工作，打造共生、共好的台灣。

包括南投、彰化代表皆指出，區內均有石虎現蹤，也各自推出保護措施；苗栗縣政府秘書長陳斌山更指出，目前全台石虎約僅五百多隻，逾半數在苗栗，苗栗已成立保育推動小組，盼透過聯盟合作，讓石虎保育的推動更加完善。

中興大學校長薛富盛表示，石虎族群現正面臨環境變遷的挑戰，參與合作備忘錄的簽署，盼學術界也參與中部縣市致力實質做到石虎保育工作，為台灣生態環境盡一份責任。

市府農業局指出，簽署合作備忘錄後，未來將加強石虎保育研究交流與推廣機制，舉行學術研討會、工作坊、保育宣導研習會等，並共同研擬及執行石虎調查和監測計畫、石虎友善環境農業與建設方案等。