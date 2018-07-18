〈北部〉機捷賺錢被吐槽 鄭文燦︰要建設不要吵架

2018-07-18

〔記者陳昀、蕭婷方、何玉華／綜合報導〕桃園市長鄭文燦前天宣布機場捷運降價引發各界關注，加上台北市長柯文哲在議會隔空吐槽「不信」，鄭回稱「去看財報」！引發口水。鄭文燦昨於臉書發表千字文說，「柯文哲一向直白、相信他是好意」，強調「要建設不要吵架」，對於外界的質疑一一釋疑，也公開機捷的運量與財報。

柯︰沒看過財報 憑常識講話

而柯文哲昨天在台北市議會面對議員詢問看過財報了嗎？有沒有話要對鄭文燦說？回稱「個人沒看過，是憑常識在講話」、「沒有」，另被問到如果你是桃園市長，會降價嗎？柯回稱「你不要害我」！但旋即補充說，「自償性基金與重置基金要怎麼算，大家都應該講清楚」。台北市政府發言人劉奕霆昨表示，相關資料將待市府了解後，再提供市長。

新北市長朱立倫昨則表示，機場捷運費率定價偏高，希望比照台北捷運費率才恰當。對此，鄭文燦說，機場捷運降價分二階段執行，第一階段十月起全線降價十元，後續就會規劃逐步與台北捷運票價整合，讓台北、新北、桃園市民都有感。

鄭文燦昨在臉書發文表示，機場捷運是「中央興建、地方營運」，通車延宕廿年本該反省，但國民黨執政時期的交通部長卻說「機捷建設經費全由中央補助才有盈餘」。

鄭文燦指出，機捷通車一再跳票才是虧損主因，他上任後與交通部協商，並尋求國際第三方驗證協助才促成機捷通車，也爭取交通部移轉機捷資產補償，但交通部彌補的是營運前虧損，並非票價。

對於專家認為桃捷公司應編列固定資產重置基金，用於設備、軌道折舊更新，鄭文燦說，台北、高雄捷運都是營運第六年才開始編列，因為前五年的首要任務就是「衝高運量」。他說，機捷剛通車時被很多人看衰，還嫌票價太貴沒人坐，但事實證明運量不斷超越預期，而全線降價十元後估計運量還會成長八％，可達成財務平衡。

文末，鄭文燦還附上桃捷公司運量、財報的公開連結：https://goo.gl/yLw2fa。