〈北部〉改善街區路面 竹南獲3950萬補助

2018-07-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為提升道路品質、並配合路邊停車收費計畫，竹南鎮公所透過苗栗縣政府，向行政院內政部申請去年度至今年度第三次「提升道路品質計畫」補助，獲中央核定撥發三千九百五十萬元，將針對環市路內市區道路進行全面改善，同時修復地下汙水工程道路刨面、執行路邊停車格劃設等規劃，預計今年底完工。

內政部依前瞻計畫經費匡列提升道路品質計畫，苗栗縣內共頭份市、竹南鎮、苗栗市、苑裡鎮、卓蘭鎮、後龍鎮、通霄鎮、西湖鄉、大湖鄉、頭屋鄉、公館鄉十一個鄉鎮市公所提出十三件改善計畫，獲總經費兩億七千多萬元補助。

其中竹南鎮因城市發展迅速，再加上近期配合苗縣府的地下汙水系統施作工程，路面常重新刨鋪，導致常有鎮民抱怨市區內道路坑坑疤疤，為了徹底改善道路品質，並搭配預計於下半年實施的路邊停車收費規劃，鎮公所爭取提升街區道路品質改善工程，獲三千九百五十萬元補助。

竹南鎮公所表示，施工範圍為環市路以內的市區街道，其中又以火車站正前方、車流量大的博愛街為重點，除了路面重新刨面鋪設外，另也將協調相關單位，將路口天空橫向纜線全面地下化，以維護景觀及安全。

內政部計畫審查小組則建議，因工程範圍位於鎮內人口集居區，應納入共同管溝設置，另外，若要配合劃設收費停車格，應增大車格前後空間，並增加植栽美化環境。

該案須公所撥四百七十四萬配合款，待竹南鎮民代表會核定後，將統一發包施作，盼於今年底完工。