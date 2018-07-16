〈北部〉《桃園》藝文園區餵野鴿 造成髒亂恐觸法

2018-07-16

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園藝文園區鄰近鬧區且有綠地，散步人潮多，最近地下停車場上方的公園聚集大批野鴿、造成滿地鳥屎，有民眾餵食時常聚集近二百隻鴿子，但市府只能依廢棄物清理法對餵食鴿子的民眾開罰，若鴿子將飼料吃光，即無法處置，各場地業管單位雖禁止民眾餵鴿，但也成效不彰。

餵食過程造成滿地垃圾 可罰

市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，餵食野鴿並不違法，除非是餵食過程造成滿地垃圾，才能依廢清法開罰一千二百元至六千元，過去幾乎沒有開罰案例，因為若飼料被吃乾淨了就不符合開罰要件，加上餵食者不算是野鴿的飼主，法令層面無法要求他們對鳥屎負責，只能由各場地業管單位自行管理、禁止餵鴿。

200野鴿被餵食 鳥屎一堆

「唰！」大把飼料撒下，整群鴿子拍著翅膀蜂擁而至、圍上前大快朵頤，一點都不懼怕人群。住在附近社區的鄭姓市民說，會來餵食的「鴿爸爸」不只一人，有些人會拿吐司邊，有些人更買來一大包飼料，這些野鴿現在只要看到「鴿爸爸」招手，就會飛上前迎接，一路跟到定點，蔚為奇景；但林姓住戶認為，野鴿群聚造成公園遍地鳥屎，還在住家附近築巢，有環境衛生與防疫隱憂。

未接獲有關野鴿陳情

主管公園綠地的市府養護工程處處長潘子儀說，桃園市目前沒有禁止餵鴿的相關自治條例，各公園綠地的駐點保全或巡查人員，若發現民眾餵鴿會加以勸導，委外的清潔人員也會每天清理環境，但從未接獲相關陳情，若野鴿確實影響遊憩民眾的安全，將採取明確的管理手段。

動保處：禽流感時會加強管制

桃園市野鳥學會理事長吳豫州表示，野鴿「哪兒有食物就往哪兒去」，市區建築物多，且有很多屏障可築巢，加上民眾餵食而造成群聚，但所有野生動物都不宜餵食，因為會養成不良習性，像有些猴子會主動搶人 的食物，而且野鴿每季繁殖二次，大批聚集可能造成社區髒亂問題，也有傳染病風險。動物保護處長陳英豪說，會配合疫情加強管制，桃園今年還未發生過禽流感。