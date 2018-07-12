〈北部〉民眾︰爽賺颱風假 業者︰樂賺颱風財

2018-07-12

宜蘭新月影城 人潮多一倍

〔記者張議晨／宜蘭報導〕受颱風「瑪莉亞」影響，宜蘭縣昨停班、停課，但只有零星風雨、甚至放晴，不少人趁颱風假逛街、看電影；宜蘭新月影城概估，看電影人潮比平日多一倍。許多民眾笑著說：「爽賺一天颱風假！」業者表示，還好沒有風雨，才能樂賺「颱風財」。

宜蘭縣依據中央氣象局資料，昨天中午之前，宜蘭預測風力仍達七級以上符合停班課標準，因此於前天晚上宣佈昨天全天停班、停課。不過，除了凌晨有較強的風勢與雨量，昨天上午僅飄細雨，九點過後天氣穩定，偶有短暫強陣雨，但僅維持約十餘分。

風雨停歇，陽光更是幾度露臉，宜蘭市新月影城上午九點，就湧入觀看早場電影民眾，不少人攜家帶眷，雙手捧著飲料、爆米花，入席享受得來不易的颱風假。影城業者透露，雖然是颱風天，但觀影人潮仍比暑假平日高出近一倍。

民眾林昆位說，本來預期宜蘭會有風雨，但昨早起床看看外面天氣，與原先預期的差很多，因孩子安親班也停課，又是難得沒有風雨的颱風假，正巧全家人有機會一起來看電影。

賣場、餐廳 客人多了二成

除電影院湧現人潮，購物商場同樣擠爆，知名連鎖餐飲品牌店門外都可見排隊人龍；新月廣場表示，昨天停車場約九成滿，商場、家樂福、餐廳人潮約比平日多約二成；陳姓餐飲業者說，因許多園區還沒開園，民眾無處去只能逛街，才讓人潮多很多。

陳姓手搖飲料店業者，原打算也順勢放颱風假，但昨天清晨看到窗外風雨漸緩，臨時徵求員工上班意願，決定依正常日營業，但為了員工安全不接外送訂單。