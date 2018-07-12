〈北部〉《桃園》防災要從嚴考量 鄭文燦：不是用賭的

2018-07-12

針對對手抨擊 鄭：依氣象資料決定

〔記者周敏鴻、謝武雄、許倬勛、陳昀、李容萍／桃園報導〕瑪莉亞颱風襲台，桃園市傳出台七線道坍方落石等零星災情，所幸都不嚴重。因昨天風雨不大，國民黨桃園市長參選人陳學聖PO文批評「不了解鄭文燦市長放假的邏輯是什麼？」鄭文燦對此回擊，宣布停班停課是依據中央氣象局預測的氣象資料，「不是用賭的！」

各地仍傳出零星災情 均已修復搶通

市府統計，瑪莉亞颱風侵襲造成的農損約五十六萬二千元，各區的路樹、招牌與基礎民生設施損壞卅九件，道路毀損或淹水四件，其中台七線道（北橫公路）卅四．八、卅九．四、四十九．八公里等三處因上邊坡坍方或落石，一度阻礙雙向交通，昨均搶通。

颱風期間停電戶數一度達一萬三千七百餘戶，經台電公司搶修均已復電；警方說，大溪區崁津部落、復興區潛勢溪流保全戶與危險區域居民，共一百五十七戶「預防性撤離」，或自行依親、或由區公所安置在學校或活動中心，也已都返家。

桃園市昨清晨風雨不大，機場捷運一早就維持正常營運；購物中心、電影院、百貨公司近午時湧現放颱風假的人潮。陳學聖批評，從十日提前放一小時下班，到十一日放了一個沒有颱風的假，許多人當然很開心，但他不了解鄭文燦決定放假的邏輯是什麼？總該有個決策說辭，不能閃躲。

忙著視察桃園區樹仁三街等地滯洪池工程的鄭文燦，也細說決策過程表示，因中央氣象局預測昨天上午桃園市平均風速六至八級、最大陣風十一級，降雨量平地會有二百至四百毫米、山區三百至五百毫米，他與新竹市長充分討論後，決定以「防災要從嚴考量」、且有交通狀況與災後清理作業等，據此宣布十一日停班停課。