〈北部〉進帳9000萬噸 石門水庫「打飽嗝」

2018-07-12

〔記者李容萍／大溪報導〕瑪莉亞颱風挾帶豐沛雨量過境，水利署北區水資源局統計，颱風為石門水庫集水區帶來約二○○毫米雨量，水庫可進帳九○○○萬噸蓄水，水庫蓄水率從前晚的四十二％，這兩天可望有機會一舉攀升至八十五％，不但可滿足二期稻作農業用水、民生及公共給水，桃園地區水情燈號也由水情稍緊的綠燈調回水情正常的藍燈。

蓄水量逾七成 二期稻陸續農灌

瑪莉亞颱風為北部地區帶來顯著降雨，截至昨晚八時，石門水庫大壩水位已逾二三七公尺，蓄水量一億四○○○萬噸，蓄水率超過七十％，且持續進水，蓄水率可望突破八成五；水利署昨依目前的水情評估，全台民生及產業至九月底前可維持穩定供水，農業二期稻作七月起陸續開始供灌。

三月雨量少 「酋長石」完整裸露

石門水庫集水區從三月起雨量偏少，水情持續不佳，集水區因水位下降，被視為觀察水情指標、佇立在石壁邊的「酋長石」完整裸露，原被蓄水覆蓋的區域出現一大片裸露土地、呈現乾涸景象，甚至長出綠草，在阿姆坪碼頭營運的遊艇也無法航行而擱淺岸邊。

水利署從六月八日起將桃園地區的水情燈號調整為水情稍緊綠燈，後因梅雨雨量偏少影響，石門水庫大壩水位於六月十五日一度降至二二二．五公尺，蓄水量五九○○萬噸，蓄水率廿九．八％，六月中旬的水位一度達建庫歷年來同日的「第三枯」。

還好石門水庫集水區於端午連假降雨進帳一千萬噸，七月上旬也持續有午後陣雨的挹注穩住水情，但仍無法完全解渴。

隨著瑪莉亞颱風為石門水庫集水區帶來豐沛雨量，水庫上游仍持續進水中，總算讓原本「一手抗旱，一手防汛」的北水局人員鬆了一口氣。

由於七月起進入颱風季節，北水局仍持續關注水情變化，為因應強降雨可能帶來濁度升高影響供水的問題，已與自來水公司完成各項整備及應變待命，以確保供水穩定。