〈南部〉橋頭新市鎮後期用地 高科二期啟動

2018-07-11

〔記者蘇福男、葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府向中央建議爭取高科園區第二期設置於橋頭新市鎮後期用地，行政院政務委員張景森昨邀集科技部、內政部營建署現勘後，當場宣布高科園區第二期正式啟動！

預期提供產業用地367公頃

會中，南科管理局長林威呈指出，南科高雄園區預計明年第一季可增加約四十公頃產業用地，供廠商設廠，尚能滿足未來三至五年需求，橋頭新市鎮土地現況第一期發展區已完成區段徵收及開發，後期開發區八百多公頃，私有地超過九成，高雄市府規劃辦理區段徵收，推估可利用最大土地七百多公頃，其中產業用地約三百六十七公頃。

林威呈分析說，橋頭新市鎮住商用地價值高，土地取得成本較高，橋頭新市鎮後期開發區區段徵收財務平衡價格約每平方公尺二一二○○元，較南科高雄園區二九四○元高，另九成私有地民間占三成多，地方政府執行區段徵收或一般徵收需與民眾妥善溝通。

南科估計約需三到五年開發

另外，污水排放未來須評估埋設專管管理，將增加開發成本，以中科為例，專管埋設二十．六公里約五十二．二億元，本案初估至少約七公里。

對於南科管理局指園區開發有一定流程，依一般時程約要三到五年，立委陳其邁認為，南科管理局的時程估算太保守，盼南科能著眼橋頭新市鎮開發，為高科二期的強大效益，進行可行性評估、環評和財務計畫等多軌進行，才能讓ＡＩ聚落追上世界腳步，他還爭取將新市鎮一期的結餘款用於後期開發工程，加速園區開發進度。

科技業進駐 帶動北高雄發展

代理市長許立明感謝張景森政委帶來高科二期在橋頭啟動的好消息，他說，去年半導體龍頭台積電進駐南科設三奈米、五奈米廠，形成磁吸效應，帶動國內外產業進駐設廠，記憶體製造大廠華邦電隨後宣布在高科園區租用二十五公頃土地，總投資金額超過三千億元，國內外廠商搶進駐，目前高雄園區土地只剩十五公頃可租用。

他表示，橋頭新市鎮過去以住宅使用為主，若加上產業進駐，將可帶動橋頭及北高雄的發展，高雄產業正在轉型，除現有的重工業，ＩＣＴ產業也將形成密集產業聚落，高雄需要更多科技產業進駐，吸引人才回流，推升產業發展。

高雄市府表示，後續將會以高雄將污水廠升級再生水廠的經驗，來協助科技部用水的取得，同時也會透過高屏空污削減量交易釋出，來解決未來園區排放量的需求。

張景森指出，行政院的政策很明確，就是加速高雄新市鎮轉型為科學園區，他說，南部發展科學園區是總統蔡英文在競選時的產業方向，當時陳其邁也建議高雄新市鎮要做科學園區。

他說，在扁政府時代，他以十個月時間推動中科計畫，期盼高科二期園區也以最快速度推動，並打破中科紀錄，加速簡化程序。