〈南部〉高中職免試分發》屏縣25人、東縣4人 落榜

2018-07-11

〔記者羅欣貞、黃明堂／綜合報導〕屏東區一○七學年度高級中等學校免試入學分發昨天放榜，報名人數四千六百二十六人，錄取人數為四千六百○一名，二十五人未錄取；台東區高中免試入學分發昨天公布結果，一二七九人報名有，僅四人落榜，錄取率九十九．七％。台東免試入學委員會表示，學生須在十三日上午九點到十一點報到，部分學校仍有缺額，未來將再辦續招。

屏東區高中職一般生招生人數為六千六百八十八名，原住民外加名額一百七十七名及身障生外加名額一百六十四名，今年報名參加總人數四千六百二十六人。

屏縣教育處指出，本次免試入學分發經超額比序分發結果，錄取人數為四千六百○一名，未錄取人數二十五名，大多為選填志願數過少或低分高填，錄取率九十九．四五％，前三志願內錄取率為九十五．一％，同分增額錄取兩名，分別為國立屏東高工汽車科及國立內埔農工野生動物保護科各一名。

屏東縣招生額滿學校有屏東女中、屏東中學、屏北高中、潮州高中、東港海事、屏東高工、大同高中、東港高中；招生未額滿學校包括內埔農工、來義高中、枋寮高中、陸興中學、美和中學、高雄市立林園高中（共同就學區）、佳冬高農、恆春工商、屏東高工進修部、屏榮中學、民生家商、華洲工家、日新工商。

台東免試入學委員會表示，這次分發有卅二位錄取者的會考成績達滿分卅分，還有卅人的總積分達滿分一百分，報名學生以第一志願錄取者達八十七．二二％，更有九十八．三五％錄取前三志願，至於四人未獲錄取，是因選填志填數太少。

台東女中表示，東女今年免試入學大放異彩，普通班核定招生兩百九十六名，實招三○三名，超額七名是原住民學生外加六名，及超額同分比序積分相同，增額一名。另外，美術班核定招生名額卅名，實招為卅一名，增額也是原住民外加名額。