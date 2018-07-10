〈南部〉恆春機場關閉進場？ 民航局否認

2018-07-10

〔記者蔡宗憲、陳宜加／綜合報導〕恆春機場近年沒有飛機起降被諷為「蚊子機場」，屏縣府爭取國際包機，傳出月底可能成行，航空達人許耿睿卻爆料「遭技術性干擾」，指民航局早公告至七月底前關閉飛機進場程序，根本無法起降；民航局則澄清，目前尚未接獲屏東縣的國際包機計畫，也未關閉飛機正常進場程序。

傳網頁貼出不能飛的公告

恆春機場上週甫傳出七月底有機會首航「緬甸—恆春」國際包機，當地居民相當振奮，發起預約航空機位救機場的行動，發起人鍾乙豪希望安排首次團體預約七月二十四日的飛機到台北，如未成行，之後每週皆預約，直到啟航為止，目前已經有二十幾人參與訂位。

當官方和民間努力包機救機場之際，長期研究恆春機場航線的許耿睿爆料，他發現民航局的「電子式航空指南」網頁，在今年的七月一日掛出公告，即日起至七月三十一日前關閉恆春機場所有的飛機正常進場程序，「官方包機跟民間訂位都白搭」。

許耿睿指出，根據這份公告，目前恆春機場僅留一條順南風落地的進場程序，根本無法在夏季吹南風時起降，擺明是「技術性干擾」，「全力配合包機」的說法恐怕攏是假。

民航局︰例行檢視遭誤解

對於飛機無法起降說法，民航局表示，目前尚未接獲屏東縣政府申請包機計畫，民航局也絕未關閉飛機正常進場程序，誤解可能因民航局今年進行每五年一次的機場進場程序檢視，全台機場依序進行，如有發現部分須調整之處，暫時關閉調整異動或找替代方案。

民航局舉例，如既有進場程序多出地面障礙物或樹木，為安全而須調整，調整完後也會立即開放使用，不影響原先數量。但恆春機場本就只有一個進場程序，也已經完成檢視，且恆春機場須配合「目視進場」，以人工作業讓飛機降落。