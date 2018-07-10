〈中部〉地方反漲》太平雲梯門票 年底前不調

2018-07-10

阿管處︰將與縣府等研議明年票價

〔記者曾迺強／梅山報導〕交通部觀光局阿里山國家風景區管理處「太平雲梯」去年九月廿三日開幕，阿管處原訂營運滿一周年時，就把登梯全票由一百元優惠價調回定價一百五十元，不過，地方各界反映唯恐因此影響遊客遊憩意願，阿管處評估後允維持現行票價到年底，同時與嘉義縣文化觀光局、梅山鄉公所研議明年起的票價。

老街業者︰已比國內類似設施高一倍

太平老街業者簡合興說，太平雲梯觀光熱潮漸退去，國內類似的吊橋設施多，如南投縣竹山天梯、屏東縣山川琉璃吊橋、桃園市小烏來天空步道的全票都是五十元，團體票三、四十元不等，太平雲梯的全票已高於他處一倍，沒有調高的理由。

縣府︰若必調漲 建議可折抵老街消費

太平社區產業合作社經理張世昌、太平村長嚴清雅不約而同地說，遊客對目前票價都能接受，反對調高；縣府文觀局副局長李茂鍾說，不樂見調高票價，但調整若勢在必行，建議調漲的金額可折抵老街店家的消費，拉長遊客在太平村的遊憩時間。

阿管處副處長莊靜真回應，依「嘉義梅山太平雲梯登梯收費標準」，登梯全票原為一百五十元，學生或十五人以上團體優待票為一百二十元，採納各界意見在營運首年提供優惠吸引遊客，全票一百元、團體票八十元，明年票價再議。

莊說，統計至六月底，共三十四萬八千二百四十九人次登梯，接近六年前喊出一年達四十五萬人次的效益，現趁暑假推出涵蓋周邊村落的「雲之南太平雲梯．手作咖啡」、「嘉義太興岩Ｘ阿里山茶席深度遊」套裝遊程，帶動地方發展。