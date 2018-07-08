〈南部〉李孟諺促銷台南芒果 賣進日本超市

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕台南近期迎來芒果產季，市府與議員一同用行動力挺農民，除了舉辦國際芒果節之外，也幫忙媒合盤商認購、義賣，以及送給弱勢家庭。
南市代理市長李孟諺帶隊到日本行銷，昨天傳來好消息，市府與York Benimaru（日本7-11旗下）連鎖超市合作，台南產地芒果首次直銷到日本消費者手上，賣場數量增多，首批輸日達三千箱一萬五千公斤，並逐漸擴展中。
市府表示，拓展市場通路，亦可提高台南農民種植所得，這次與日本York Benimaru連鎖超市合作，期望未來建立固定行銷模式，讓台南芒果成為日本人人消費得起的夏日限定水果。
另，台南國際芒果節楠西場活動昨天揭幕，區公所推出銅板價五十元的風味餐；區農會也趁機大力推銷，區農會總幹事郭富文指出，目前供應加工的次級品，每公斤收購價就有卅塊錢，而專攻內、外銷的上等貨，甚至突破百元。
議員陳怡珍 送芒果到家扶
另外，除了市府、農會共同推銷芒果之外，市議員也用實際行動力挺農民，市議員陳怡珍從官田區大崎社區帶著農民辛苦栽種的芒果，並分享給家扶中心的孩子。
杜素吟助獨老採收、義賣鳳梨
另七十八歲的老婦方素辛，今年四月因先生心血管疾病過世，無法自己一人採收鳳梨，生計受影響，因此市議員杜素吟昨天媒合盤商認購、義賣，協助渡過難關。