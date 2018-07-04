〈南部〉身障者自立生活中心 屏縣尋地點碰壁

2018-07-04

看中大樓社區 遭住戶反對

〔記者羅欣貞／屏東報導〕協助身心障礙者融入社區，屏縣障福中心即將試辦「屏縣身心障礙者自立生活中心」，欲尋找適合據點時卻碰壁，原因是遭到社區大樓住戶反對，讓社工人員十分難過，認為社會仍對身心障礙者存著異樣眼光，能否在八月如期成立據點，讓人心急。

衛福部預定今年八月至十二月，在北中南試辦身心障礙者自立生活中心，南部為屏東縣，中心必須提供住宿體驗，讓有意願自立生活的身障者，透過試住提前了解在社區生活的感受，以及自立生活必須面對的問題。

承辦屏縣身心障礙福利服務中心的平安基金會，經過數月尋覓，看中屏東市一處大樓社區，因有無障礙空間，一樓也適合設置據點辦公室、兩間房間與簡易廚房，雖與管委會達成初步共識，但公告之後，大樓的住戶並不贊成。

屏縣障福中心主任陳芬芩表示，反對理由大致是「看到一堆坐輪椅的在社區內出入，會影響心情」，「萬一有精神病患來入住，怎麼辦？」，其實每個人都會變老，誰都有坐輪椅的機會，身心障礙者也有社區居住權；屏縣身心障礙者約五萬餘人，中央依身心障礙者權利公約，計畫試辦身心障礙者自立生活中心，就是希望擴大自立方案。

障福中心盼電梯大樓主動聯絡

障福中心表示，除了將持續與社區住戶溝通，也盼有意願提供住宿體驗的社區或電梯大樓，能夠主動和中心聯絡。