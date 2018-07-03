〈南部〉台廿四線長治交流道段 半個月淹水2次

2018-07-03

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕屏東昨天大雨滂沱，中央氣象局統計資料顯示，雨勢主要集中在屏北地區，九如及鹽埔鄉累積降雨量超過三百公釐，包括台廿四線長治交流道及台廿七線大仁科大等重要路段，一度積水及膝，影響行車安全，直到下午雨勢稍歇水才逐漸退去，幸未釀成災害。

屏北山區降雨量逾300公釐

屏北地區從前夜起便雨勢不斷，直到昨天傍晚過後才趨緩，九如鄉過去廿四小時累積降雨量超過三百卅公釐，其次為鹽埔鄉達三百公釐，泰武、三地門及瑪家鄉等山區部落降雨也達二百公釐以上。

恆春氣象站解釋，屏東以往降雨都集中山區，但這波雨勢白天屬西南氣流所帶來水氣，易在山區出現強降雨，夜間到清晨則是因為海、陸風產生輻合效應，降雨地點包括平原到山區，因此造成平地雨量比山區多的結果。

這場豪雨造成許多鄉鎮各主要道路積水，包括鹽埔鄉大仁科大前省道、萬巒鄉隴東橋往四溝大橋連通道路、潮州鎮南二高下太平路、內埔鄉中林路等路段，上午積水一度超過十公分，小型車強行通過險象環生。

枋寮大庄路裂 電線桿傾斜

枋寮鄉大庄村疑因雨勢過大掏空路面長達三、四十公尺，裂縫最寬達十五公分，並導致電線桿傾斜，經村長反映後，鄉公所已派員拉起封鎖線。

長治鄉南二高底下省道昨天又是水鄉澤國景像，民眾po上網，半個月內淹水兩次，引發當地居民不滿，要求地方政府、省公路及國道管理單位拿出辦法，解決淹水問題。

恆春氣象站提醒，今天屏東天氣形態與前一天相近，仍可能發生強降雨，請沿海低漥的民眾預先做好防汛準備，山區則要小心土石流。