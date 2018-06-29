〈南部〉戶政、監理所 下月起開放行動支付

2018-06-29

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高市戶政事務所、監理所自七月一日起全面開放信用卡及手機行動支付，其中手機行動支付戶政規費及自然人憑證費用領先全國，民眾繳納規費、汽燃費超容易，免攜帶現金、免找零，貼心、便民又快速。

首度納入自然人憑證繳費

民政局要求各戶政所建置「公務機關信用卡繳納平台」，提供三十三家銀行信用卡繳納戶政規費，更搶先全國全面實施電子支付，並首度納入自然人憑證繳費，民眾只要帶著有綁定支付功能的手機，就能在各戶所付費，包括戶籍謄本等，降低攜帶現金不便，享受便利ｅ化服務。

高雄市區監理所開放線上申請臨時通行證，七月起可線上核發臨時通行證，並逕行舉發營業大客車違規記點措施。

禁止販售含塑膠微粒化妝品

環保局配合環保署七月起禁止販售含塑膠微粒化妝品、個人清潔用品及牙膏、磨砂膏等產品，將加強查緝；另中央指定公告一定規模的事業，應先檢具事業廢棄物清理計畫書，經中央與地方主管機關審查核准後才能營運。

電動機車均享停車免費

另為鼓勵低碳綠能運輸，高雄市從今年七月一日起，電動機車於路邊及路外停車場，均享停車免費；純電動汽車則享路邊每天六小時停車免費優惠（但高費率格位不予優惠）、路外停車場則全部免費，以鼓勵民眾使用電動汽、機車。

交通局並指出，這項新政策適用於全國經公路監理機關登記在案的電動機車及純電動汽車，只要在高雄停車都享優惠。