〈台北都會〉7/1新制...新北兒童卡 區公所可申辦

2018-06-29

新北共增28項 基市增2項

〔記者賴筱桐、林欣漢／綜合報導〕七月一日起，新北市、基隆市政府分別新增二十八項、二項的便民或行政措施，提醒兩市市民注意。因應高齡化社會的長照需求，新北市有十五個區的衛生所將設立長照分站，輔具中心也擴增服務據點；此外，非新北市學籍的六歲至十二歲兒童，也可於區公所申辦新北兒童卡，搭乘台北捷運、高雄捷運、公車及火車都享半價優惠。

超速、違停 科技輔助執法

新北市政府研考會指出，在交通服務方面，七月一日起在萬里隧道、十一月在北宜公路，針對易肇事或危險路段採用「區間平均速率」取締超速違規；七月一日起，「交通違規即時簡訊便民服務系統」上線，凡登錄申請的民眾，警方接獲檢舉後會發送簡訊提醒當事人；市府從九月起幫YouBike使用者投保傷害險，發生騎車意外的死亡、傷殘保額上限為一百萬元、住院日額一千元；十月起，板橋火車站前推動「違規停車自動偵測系統」，運用科技輔助執法。

新北市從七月一日起，新增六家APP代繳路邊停車費系統，包含街口支付、橘子支付GAMA PAY、iPASS一卡通、萬付通、車麻吉、遠傳電信等，加上原本已有的Pi行動錢包、歐付寶Opay及停車大聲公，提供車主更多元選擇。

在醫療服務及行政方面，因應中央推動長照2.0政策，瑞芳、五股、泰山、深坑、三芝、石門、八里、貢寮、金山、萬里、雙溪、石碇、坪林、平溪及烏來等十五個衛生所，七月起設立長照分站，做為整合長照服務資源需求評估的單一窗口；中和、淡水、三峽及深坑衛生所擴增四處輔具分站，提供二手輔具免費媒合與領用衛教宣導；九月起，基層醫療機構及醫事機構的騎樓一律禁菸，違者罰鍰二千元以上、一萬元以下。

兩文教APP 新增多項功能

在文教服務上，「我的新北市」APP可查詢借閱或逾期書單，並新增預約到館、館藏查詢功能；「新北校園通」APP新增出缺勤及獎懲紀錄查詢功能。

在經濟發展上，新北市政府開辦「青年頭家輔導計畫」，未滿四十五歲者申請公有零售市場攤位，享使用費減收優惠；三重區重新市場三樓將成立「新北電競基地」，培育電競產業人才；三重區中央市場四樓成立「社企．電商」基地，提供社會企業及電子商務團隊進駐，協助開拓商機。

基隆市立泳池 將刷卡入場

在基隆市方面，衛生局毒品危害防制中心（七堵區明德一路一六九號）免費發放毒品快篩試劑給未滿十八歲的青少年及家長，關心青少年遠離毒品；基隆市立游泳池從九月一日起，停止現金購票，一律以一卡通或悠遊卡刷卡入場。