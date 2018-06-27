〈南部〉結合十鼓園區、台史博 古蹟漫遊券更好康

2018-06-27

〔記者劉婉君／台南報導〕南市文化局去年結合府城四大古蹟售票景點與德洋艦，首度推出「古蹟漫遊券」，反應相當熱烈，今年針對暑假旅遊市場，再結合台南熱門打卡景點十鼓仁糖文創園區及國立台灣歷史博物館，推出遊台南四加二的好康優惠，票券並設計為立體紙雕款與拍立得款，兼具收藏價值。

每套150元 7月1日開賣

為了讓遊客可以一次飽覽台南市赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城四處經典古蹟，文化局去年九月推出古蹟漫遊券，共賣出近三萬七千張，古蹟區遊客數去年約有兩百六十萬人次。

雖然中國遊客人數逐年減少，去年僅十六萬七千人次左右，日、韓人數維持在一年二十萬人次左右，國內遊客數則增加廿一萬人次。今年的古蹟漫遊券提早在暑假開賣，希望再創佳績。

「古蹟漫遊券」每套一百五十元，可暢遊四大售票的古蹟景點，各園區門票使用沒有期限，一次逛不完四個點，可以下次再到台南繼續玩。且年底前憑券，除了可於古蹟園區內享消費九折優惠，還有十鼓仁糖文創園區購票七五折、台史博購票五折的獨家優惠，七月一日起，在四處售票古蹟景點票口開賣。

漫遊券有立體紙雕款、拍立得款

台南市古蹟區近來陸續推出的紀念商品都相當具有話題性，例如成功洋芋片與即將推出的成功啤酒，創意也延伸到古蹟漫遊券上，包括四大古蹟外觀意象的「立體紙雕款」，及以拍立得照片方式呈現的「拍立得款」，紙雕款還可以當作書籤或紀念擺飾，為遊客的台南之旅留下回憶，也希望成為台南人邀約外地親友來訪的另類邀請函，採不挑款隨機販售。