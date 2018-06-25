〈南部〉南市都計變更 8年賺2603億元

2018-06-25

增加573公頃發展用地

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市都市計畫通盤檢討作業，自二○一一年至今，共有二百七十七件都計變更案，都發局統計，包括十大旗艦通盤檢討如平實營區重劃等，增加約五百七十三．七公頃發展用地，若以每坪十五萬元估計，創造約二千六百零三億元市場價值。

例如，市府最近才公開標售平實營區、九份子重劃區共廿標抵費地，面積總計一萬六千坪，開標結果，共標出十筆土地。其中平實營區的二筆精華段都以高價標脫，有筆一千四百一十八坪住宅區土地，國泰建設以單坪六十五．五萬元得標，市庫入帳約九．二八億元，創下該區域「新帝寶級」最高價位。

配合中央社會住宅政策，南市也選定平實營區重劃區新建首批社會住宅；代理市長李孟諺表示，平實營區重劃區配地，有配給國防部及國有財產署土地，內政部已同意挑選屬國財署所有權的住宅區用地，供做社會住宅或青年宅，加上中央會援助新建社會住宅貸款，減輕地方財務負擔，換句話說，市府興建社會住宅成本降低，民眾租金也就相對降低，將以「地段好、品質好」打破以往公有國宅印象。

無償取得公共設施用地186公頃

南市都發局表示，通盤檢討案包括平實營區重劃、永康砲校開發、九份子低碳社區等，創造二千多億元市場價值之外，透過整體開發，將可無償取得公共設施用地一百八十六．七公頃，以每坪十萬元估計，還能節省五百六十五億元土地徵收費用，減輕財政負擔。

十大旗艦通盤檢討案，除了平實營區重劃案、第三期新營客運轉運中心市地重劃案、九份子重劃低碳社區、南台南站副都心區段徵收案等四案已完成，中國城暨運河星鑽跨區區段徵收案、長勝營區市地重劃案、永康砲校遷移及關廟校區興建案、永康區新設鹽行國中區段徵收案、永康物流及轉運專區市地重劃開發案等五案施工中或招標中；台南科學園區Ｇ、Ｆ區開發案則於四月獲內政部都市計畫委員會大會審定，都發局預計今年下半年度啟動區段徵收作業。