〈南部〉《高雄》離峰班距30分鐘 幹線公車挨批不便

2018-06-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕一般公車離峰班距約十五到廿分鐘，高雄卻有幹線公車離峰班距竟長達「卅分鐘」﹗引起議論；在地社團高雄好過日批落差過大、失去幹線水準，高市交通局強調總班次沒減，調整班距是考量整體效益。

交通局︰總班次未減少 持續觀察載客情況

高市交通局證實，七○路三多幹線近期確實將部分離峰時段班距調整為卅分鐘，但尖峰時段班距仍維持五到十分鐘，主要是根據民眾刷卡搭乘情況進行調節，目的是希望每班車都儘量發揮效益。

前鎮在地團體高雄好過日理事長、也是基進黨高市議員參選人陳信諭指出，近日接到民眾反映，指稱高雄公車七○路三多幹線，離峰班距從廿分鐘延長到卅分鐘，感覺很離譜，且對有需要的乘客非常不便。

陳信諭表示，除了七○路三多幹線，三十六路前鎮幹線部分離峰班距早就是卅分鐘，他認為幹線公車是高市公車主力，運量很吃重，卻出現離峰卅分鐘一班的情況，對高雄公車發展非常不妥，也代表公車運輸有很大改善空間。

陳信諭進一步指出，除了班距問題，好過日成員發現高雄公車與捷運、輕軌的連結不夠，感覺市府把重心放在捷運與輕軌同時，卻忽略了公車，感慨高雄公車政策雖一直有努力推動的「樣子」，卻沒有改善的「實質」。

交通局強調，雖然班距有調整，但總班次並沒減少，未來會協調業者持續觀察載客情況，如果載客數長時間呈現較高需求，或者有乘客反映應該縮減班距等意見，交通局與業者一定會再審慎評估。

交通局說明，公車班距與路線除依據乘客需求，也會根據地方建設、商圈等因素，做整體考量而規劃，很感謝地方社團、民眾建議，會持續彙整更多意見，讓公車服務更扎實。