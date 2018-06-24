〈南部〉鵝鑾鼻出發 300騎士挑戰「東雙塔」

2018-06-24

鵝鑾鼻、奇萊鼻到三貂角 3天398公里

〔記者陳彥廷／屏東報導〕 自行車界盛事「極點慢旅」昨天三百多位騎士在奧運國手黃亭茵帶領下，從鵝鑾鼻燈塔「騎跑」，以「東雙塔」作為挑戰，從極南點鵝鑾鼻燈塔，經花蓮奇萊鼻燈塔，最後至極東點三貂角燈塔，三天騎行三九八公里，沿途飽覽台灣東岸無敵山海「觀」。

騎行台灣四極點燈塔是自行車新形態慢旅，觀光局去年納為「自行車節」，今年與極南點鵝鑾鼻燈塔所在地的墾丁國家公園跨部會合辦，墾管處長劉培東和雲嘉南風管處長徐振能邀請車友品味台灣之美。

劉培東說，四極點以台灣東西南北的三貂角、國聖港、鵝鑾鼻及富貴角的四座燈塔作為地標，極點慢旅首度來到國境之南拉開活動序幕，極南點的鵝鑾鼻燈塔建於清光緒八年，是歷史最悠久極具特色的武裝燈塔，歡迎大家一起「照亮台灣，守護台灣」。

亞運台灣隊國手領騎 陪同車友長征

中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿指出，一天趕完富貴角到鵝鑾鼻「雙塔」太倉促，難品味台灣美景，此次採車友較少騎行的東部由南往北「東雙塔」，騎行正東岸的鵝鑾鼻、奇萊鼻到三貂角，從花蓮新城到宜蘭羅東則可採火車接駁「兩鐵」。

正備戰雅加達亞運的十二位台灣隊國手黃亭茵、李文昭、張瑤、劉恩杰和周佩霓等，昨天也和車友們同樂，對於即將到來的亞運，台灣隊車手們信心十足。

「去極點來集點！」長榮海運退休的劉正雄、楊雅玲夫妻，有八年車齡，現在是「極點燈塔蒐集者」，去年自主集滿四個極點燈塔，今年再重新體驗。