〈台北都會〉「研究苑」土石坍 黃國昌批新北市府擺爛

2018-06-23

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市汐止區「研究苑」社區民眾陳情，指去年十月發生土石坍塌後，新北市府僅進行緊急搶修的水泥澆灌、表土噴漿後就毫無作為，現在汛期來臨，擔心再度釀災，立委黃國昌昨天現勘，痛斥新北市府八個多月來怠惰擺爛，讓居民持續活在不安全的恐慌中。

市府：私人範圍 不該全民買單

對此，新北市府反駁，經土木、大地、水保三家技師公會災害鑑定，是「研究苑」社區下方水路掏空地基，豪雨襲擊沖刷邊坡所致，坍塌處屬於私人社區範圍，應自行負責復建工程，不該要求全民買單。

去年十月中連日降雨，造成汐止研究苑社區下方邊坡發生大規模土石坍塌及路基掏空，面積超過一千平方公尺，社區居民指出，坡地滑動仍存在，八個多月來新北市府毫無作為，質疑坍塌原因是社區上方的兩個大型新建案破壞原有水土保持、排水系統無法負荷所致。

黃國昌說，新北市府副秘書長邱敬斌找上方山坡地的建商出來協商，由建商拿二千萬元「敦親睦鄰金」，要社區自行重建。更離譜的是，後來市府就火速發給兩大建商使用執照，居民要的是查明真相，不是建商這筆不能真正解決問題的遮羞費。

新北市府工務局說明，二千萬元用來執行邊坡復建工程的專案經費，是今年四月底獲建商贊助，由時任研究苑田姓前主委與開發商及復建廠商簽約，並前往法院公證，使用執照在這之前就已經發了。然而，在復建工程動工前夕，該社區管委會改選，新任的林姓主委推翻前議。