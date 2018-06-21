〈中部〉端午太平千戶大停電 白娘娘害的

2018-06-21

民眾笑稱應景出來逛逛 卻走錯地方

〔記者陳建志／太平報導〕太平區興隆、福隆、頭汴三里超過千戶民眾，十八日晚間突然停電，民眾原以為是變壓器爆炸，台電和消防局獲報都派人到場察看；沒想到，台電維修人員搭乘工程車到一萬一千伏特的高壓電線上搶修，赫然發現一條腹部炸開、掛在高壓電線上的錦蛇，才知跳電禍首竟是條蛇。最後在工程人員搶修下，不到一小時就恢復供電，因當天剛好是端午節，民眾得知禍首是條蛇都很驚訝，笑稱「白娘娘」出來應景逛逛，卻走錯地方。

端午當晚 太平興隆里出現爆炸聲停電

興隆里長賴玉敏表示，里內光興路一四三二巷一支電線桿，十八日晚間九點多，連續出現三聲巨大的爆炸聲響，還傳出火光；接著，里內包括光興路一四三二巷、一二六六巷、一一六五巷瞬間停電，一片漆黑，趕緊透過太平區公所防災通報群組進行通報。立委何欣純服務處主任廖冏勳接獲通報，也立刻聯繫台電台中區處經理廖學智掌握修復進度。

台電發現錦蛇釀禍 肚破掛在電線上

台電台中區營業處市區巡修課課長許維良表示，當晚九點零七分獲報，清查發現，包括太平興隆、福隆、頭汴三里共有一千一百多戶停電，立刻派工程人員到場搶修。結果在光興路一四三二巷內一萬一千伏特的高壓電線上，發現一條肚破流血的蛇掛在電線上，才確認是蛇造成短路跳電。

許維良表示，之前較常見樹枝造成短路跳電，山區也曾見過松鼠、大型鳥類、台灣獼猴觸電造成短路，但蛇爬到電桿上因此觸電造成停電還是第一次聽到，真的很罕見。經過搶修，當晚九點五十七分就恢復供電。

消防局車籠埔分隊表示，當晚九點多，分隊突然停電，接著接獲民眾報案，指稱光興路一四三二巷內的電桿電箱出現爆炸聲；不過，到場察看並未發現火光，直到台電工程人員搭工程車搶修，才發現是一條長約一米五的錦蛇，肚子還有一個觸電後炸開的傷痕，當晚帶回關在鐵籠，原準備隔天通知農業局帶走，但隔天起床發現已斃命，只好就地掩埋。