〈南部〉捷運新高雄車站 明起試運轉

2018-06-19

新站體月台加長 可停靠6節車廂

〔記者葛祐豪／高雄報導〕捷運新高雄車站將於六月二十日起試運轉，新站體月台長度加長到一三二公尺，可停靠六節車廂，高捷公司強調為維持高密度班距，並考量運量仍不足，短期內繼續維持每列三節車廂營運。

高捷每節車廂的座位四十二人，以每平方公尺站立五人計算，每列三節車廂滿載可搭載約七五○人。

搭車人潮多 乘客建議加掛車廂

但近年隨著搭捷運人潮愈來愈多，每逢連假或大型活動期間，經常有乘客反映「班次是密集，但擠在車廂裡，就像沙丁魚的感覺！」建議高捷列車應加掛車廂，比照北捷，從現有三節增為六節。

癥結就出在捷運高雄車站是「臨時站」，月台長度只有六十六公尺，只能容納三節車廂的乘客在月台上下車。

配合高雄鐵路地下化即將於九月通車，捷運新高雄車站「R11永久站」也已完工，高捷公司預定於六月二十日起至正式通車前，針對該站進行試運轉，每日停靠測試八十到一百趟次。

新高雄車站的配置，台鐵在地下二層，高捷在地下四層，由於「R11永久站」月台長度翻倍為一三二公尺，已可停靠六節車廂，外界對於高捷加掛車廂的呼聲再起。

高捷：運量仍不足 短期內不加掛

對此，高捷總經理賀新強調，目前高捷有四十二輛列車，每列車都是三節車廂（三節一體），總共一二六節車廂，如果改成每列六節車廂營運，列車數剩下二分之一，將無法維持尖峰四至六分鐘的班距，屆時列車間隔最少要八分鐘以上，恐會引起更多乘客反彈。

賀新說，評估高密度的班距，更具服務效率，因此短期內仍維持每列三車廂營運。高捷目前日運量約十七萬六千人次，評估日運量達到四、五十萬人次時，就會改採每列車六節車廂營運。

高捷透露，捷運加掛車廂，不像台鐵車廂容易，因為軌道上同時有二十輛列車在跑，紅、橘兩線共三十八個車站，要站站精準掌控列車離到站時間，技術面相當精密，不僅花費龐大，行控中心、機電系統也要全面重組。