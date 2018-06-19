〈北部〉《桃園》光電屋頂放寬 違建無牆可叩關

2018-06-19

〔記者陳昀／桃園報導〕市府都市發展局六月四日公告「桃園市建築物屋頂綠化及再生能源設施設置辦法」，即日起在屋頂設置太陽光電設施可不計入容積率，另「桃園市違章建築處理要點」也放寬興建年份的限制，屋頂違建只要設置太陽光電得免請領雜項執照，可望促進民宅裝置綠能設施。

建築管理處副處長邱英哲指出，過去受限於容積率，施作光電屋頂後實際坪數會減少，一般住宅申請意願很低，市府與中央研商近一年，終於獲內政部核定將法規鬆綁，把太陽光電設施摒除在容積率外，新建建築物於屋頂設置之太陽光電板，若達建築面積二分之一以上，就能不計入屋頂突出物水平投影面積；屋主取得經濟部能源局同意後，可向建管處申請建築執照，並於竣工後檢附完工證明向建管處申請使用執照。

刺激新成屋裝屋頂光電

邱英哲表示，這項變革影響最大的是新成屋建商與買主，未來新成屋直接裝設屋頂光電，能供應樓梯間、電梯等公共用電，減少住戶花費、提高售屋誘因，兼具綠能發電、遮陽降溫效果，能避免最高樓層住戶因日曬而室溫過高；他說，增建、改建同樣適用這項辦法，但既有公寓大廈若於屋頂設置太陽光電板，必須頂樓的所有權人同意，推動上比較困難，建管處可協助溝通說明。

屋頂違建須四面無壁體

在違建屋頂部分，「桃園市違章建築處理要點」原本規定一九九六年八月十五日以前興建的舊違建屋頂，設置太陽光電得免請領雜項執照，邱英哲說，為讓光電政策執行一致，建管處近期已將興建年份的限制解除，屋頂既存違建可設置太陽光電板，但他強調，建物本身仍須合法，屋頂光電設施的高度也不能超過四．五公尺，且必須「四面無壁體」，也就是鐵皮屋頂只能防漏、遮陽，不能拿來住人。

另外，市府經濟發展局二○一五年起推動「設置太陽光電發電系統實施計畫」，只要是合法建物即可申請補助，今年起補助上限也從五十萬元提高到九十九萬元，過去三年已補助一○三件，年發電量可達六七二萬度，供應一千八百戶家庭一年用電量。

根據工業技術研究院試算程式，在桃園市設置三十坪非高效能模組的屋頂光電，年發電量約一萬二一二○度，五十坪則約二萬零二百度，經發局公用事業科長江信潔指出，由於儲能設備成本較高，大多民眾會先把電賣給台電，再另外向台電購電，比較方便又划算。