〈台北都會〉《2018台北市議員選舉選戰最前線系列報導之三》中正萬華童仲彥堅選 恐擠掉綠一席

2018-06-18

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕民進黨於中正萬華選區提名三位現任議員、一位新秀；但無黨籍議員童仲彥選到底，有民進黨人士坦言，過去選民藍略大於綠結構，大環境對民進黨不佳，該選區恐掉三千票，如果「假綠」童衝到八、九千票，雖無法達到本屆最低當選門檻一萬四千票，仍恐導致民進黨掉一席，未來將聯合競選讓綠票歸位，力保四席。

選民結構 藍略大於綠

涉入家暴的童仲彥，對於被指「假綠」，童昨受訪未批評民進黨，還說「我不是背信民進黨是讓民進黨好做事，自己解除黨限制」、「謝謝民進黨老朋友、前輩指教，我會戒慎恐懼。」童還大打台北市長柯文哲的「進步價值」牌，指垃圾不分藍綠，他的主色調是黑白；至於未來是否找柯站台？童說，他是守護白色力量的「黑暗騎士」，守護需要距離、距離是種美好。

中正、萬華選區八席議員，選民結構藍略大於綠一些，二○一四年國民黨及新黨獲得四十四．六八％議員票，且國民黨幾乎都能囊括中正區票數。因此民進黨議員需多仰賴萬華區衝高票數，雖然在該選區共拿下約八萬票、約占四十一．六一％，但其中萬華區就拿四萬九千票。

有民進黨員指，柯文哲二○一四年在中正萬華選區拿下約十一．四萬票，尤其在萬華拿下近六成選票，近年西區門戶計畫、市場改建及台北燈節，都砸建設預算影響地方基本盤，目前尚無法精算會影響議員選舉多大。加上民進黨大環境已不像二○一四年、二○一六年巔峰，一例一休、年金改革負面影響都已發酵，民進黨議員總票數至少流失三千票。

民進黨人士也分析，童仲彥形象大挫遭退黨，但本屆議員拿下一．九萬票，考量綠營基本盤流失、兩屆議員服務票等因素，仍有機會保六千票，如衝上八、九千票，民進黨注定掉一席。

主委：背叛者無法東山再起

民進黨台北市黨部主委陳正德說，目前策略嚴格執行聯合競選，讓綠選票歸位，把有機會吸到綠選票的「假綠」邊緣化；「背叛民進黨的人，從來沒有東山再起的機會」，童仲彥跟台北市長柯文哲越走越近，民進黨提名市長參選人姚文智後，選民不只不會把票給童，更會幫忙反宣傳；就連童衝高票，搞不好吸到淺藍票，讓國民黨參選人更危險。