〈台北都會〉《2018台北市議員選舉選戰最前線系列報導之二》 內湖、南港吳郝宋分身 對戰小黨新人

2018-06-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選戰開打，台北市內湖南港區九席議員，因前議員李彥秀選上立委留下空缺，讓港湖區今年選舉形勢更加劇烈，不僅有親民黨主席宋楚瑜愛將黃珊珊爭取六度連任，還有國民黨主席吳敦義色彩濃厚、文傳會主委李明賢，與副主席郝龍斌秘書游淑慧，紛紛投入參選；加上港湖區現今人口結構年輕化，出現小黨參選爆炸，宛如一場政壇老將代理人對抗新人之戰。

從歷年投票來看，港湖區選民結構「藍大綠小」，以二○一○台北市長選舉為例，郝龍斌在內湖拿下五十八．二三％、南港五十四．九七％的得票率，高於蘇貞昌內湖四十一．二四％、南港四十四．三九％。但二○一四年披掛醫師白袍的柯文哲參選，藍大於綠結構出現瓦解的跡象。

選民偏年輕 傳統政治板塊翻轉

據中央選委會資料，柯在內湖南港區得票率皆過半，分別獲得五十六．六％、五十八．二％，打敗對手連勝文內湖四十一．二七％、南港三十九．五七％。也因內湖科技園區、南港軟體園區產業特性，吸引年輕人就業入住，使得選民年齡層在北市十二個行政區中偏年輕，港湖區傳統政治板塊正在翻轉。

綠四老將應戰 藍採取保守策略

港湖區九席議員中，民進黨、國民黨各占四席，加上親民黨一席。民進黨四席老將李建昌、江志銘、王孝維、高嘉瑜拚連任；國民黨採取保守策略，原本提名四席，後來增額到五席。

熟悉選情的地方人士表示，喜愛柯文哲的年輕選票不少，且柯未派出子弟兵參選，柯粉也不會投藍綠兩黨，對柯友善的黃珊珊相對有利。被列為柯友友的高嘉瑜，雖在議場嗲聲拜託柯別挺她，仍與柯剪不斷理還亂。

游淑慧說，她與李明賢較特別，黨部滿照顧的，初選期間因知名度不高，郝幫忙陪著跑基層，但也請前總統馬英九、雙北市長參選人丁守中與侯友宜透過電話語音拜票支持。最近將會以打議題，凸顯個人特質，吸引選民注意。

小黨包括時代力量、社民黨、新黨、樹黨、基進黨，前仆後繼參選，就是看準港湖區的新移民、小家庭有一定的人口比例，選民年輕化。社民黨議員參選人陳又新說，從過去的政黨票發現，支持者有許多年輕族群，參選策略也加強臉書等社群網路，加強與民接觸、爭取選票。