〈南部〉（高雄）鳳山新火車站 打造古城門意象

2018-06-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山火車站改建中，新站打造古城門意象，本報搶先曝光，挑高站體將成為高雄新地標！

火車站結合停車場 高市首座

鐵道局打造鳳山火車站，挑高三層樓高，形塑古城門意象，是高市首座結合停車場的火車站，站體規模與高雄火車站相當，同是二島式、四股道，目前工程大致完成，正進行消防安全檢查。

高雄鐵路地下化如火如荼趕工，鐵道局原本鳳山段規劃興建台鐵開發大樓，其中一至三層樓高做為鳳山火車站，市府都審會預審小組協調鐵道局，先行審議通過鳳山火車站，後續再推動其餘樓層往上增建。

由於鳳山區人口數是高市最多，鐵道局因應人口成長快速，斥資二十億元，興建鳳山火車站，鐵路地下化工程已動工八年，其中鳳山段是最後核定，只施工四年要一起通車，顯見工程十分緊迫。

二島式四股道 站體挑高十多米

鐵道局南工處段長吳宇宙表示，站體規劃二島式、四股道，規模與高雄火車站一樣，更首度將ＢＩＭ技術運用在火車站的施工管理，以３Ｄ模型模擬管線與結構相衝突地方，包括隧道火車動線、施工模擬等，避免重工更安全。

鳳山火車站周邊腹地小，鐵道局因應地方停車需求，規劃地下三層停車場，整個站體長達三百米、寬七十米，提供二百多個汽、機車的停車格，是高市首座結合停車場的火車站。

吳宇宙指出，鳳山是歷史悠久的古城，站體挑高十多米，大約三層樓高，外型、大廳發揮創意，以複合式鋁板打造弧形天花棧板，形塑古城門意象，搭配ＬＥＤ售票台、電視牆，要讓民眾耳目一新。