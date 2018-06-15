〈中部〉豪雨警報》稻農搶收濕穀爆量 農會「乾」著急

2018-06-15

排隊繳交濕穀 草屯農會滿倉

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「致災性豪雨」的氣象預報讓農民嚇到搶割稻子，週一到週四繳交給草屯鎮農會的濕穀總數量已逾三千公噸，農會最多曾一天收一千公噸，堪稱近年來最高的單日數量，昨日農民繳稻穀貨車整天大排長龍，惟農會倉庫均已滿倉，且乾燥機不敷使用，北部農會幾已無法再接代儲代烘業務，讓農會人員焦急不已。

南投縣草屯鎮是全縣水稻栽植面積最多的鄉鎮，全鎮有三千公頃左右，今年一期稻作原在端午節過後進入收割期，惟本週一清晨降下大雨，加上氣象預報指週三起會連下大豪雨，甚至出現致災性豪雨，稻農被嚇壞，週一中午起開始搶割，並以貨車載至草屯鎮農會繳交，農會收購的濕穀大爆量。

草屯鎮農會表示，三天半收購的濕穀總數量已逾三千公噸，其中十二日收購一千公噸，是農會近年來單日最大量，目前兩個倉庫已滿倉。而最大的困難處是乾燥機不夠，且稻穀濕度高，每一批乾燥時間要三十小時，替換速度變慢，農民繳交濕穀就得等候，才會形成貨車大排長龍的情況。

尋求北部支援 代儲存代乾燥

農會人員也說，今年會造成乾燥機不夠，除了農民擔心豪雨導致稻穀受災外，今年從南部到中部的稻子因天氣炎熱，集中在同一時期收割，加上今年收穫量多了兩成，北部農會倉庫近日受南部、中部農會預訂代儲代烘訂單太多，昨日多無法再承接新的數量。

為了不讓農民的濕穀無處可去，且暫存過久在潮濕氣候下可能發霉，農會除廿四小時乾燥機器不停工作外，也不放棄繼續找尋北部農會可再代儲存代乾燥的同業支援。