〈南部〉鳳梨外銷量 創10年新高

2018-06-14

全國水果交易量 近6年新高

〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕前總統馬英九拜訪鳳梨農指出，沒想到國民黨失去政權有這麼大「後遺症」！高市議會民進黨團昨強調，全國水果交易量是近六年新高，鳳梨外銷更創十年來高點，盼國民黨別以政治誤導市場、放農民一馬。

大樹八十二歲林姓鳳梨農表示，鳳梨過去的產地價每台斤二十多元，最高可達三十元，外銷以中國為主要市場，但因外銷受阻，今年品質最佳的鳳梨每台斤僅十二元，低於成本十六元，中等的約八元、其次五元，價格崩盤，估計慘賠千萬元。

彙整農委會數據 批國民黨誤導

不過，高市議長康裕成、議會民進黨團副幹事長邱俊憲、議員林瑩蓉，昨彙整農委會相關數據，強力批判國民黨以政治誤導市場、消費農民、唱衰水果行情。

民進黨議會黨團指出，全國水果今年一到五月交易量，是二○一三年後歷史新高，整體超過二十九萬公噸，若與二○一六、二○一七年交易量比較，更是增加十五％，今年一至五月鳳梨外銷量近二萬五千公噸，超出三千四百零六萬美元，是自二○○九年馬前總統時期以來新高點。

民進黨團強調就鳳梨外銷狀況，總統蔡英文努力成果還比馬前總統好，不解馬前總統怎麼好意思在高雄拿外銷成果來說嘴？

黨團又列舉高雄果菜市場數據，今年至六月九日、共一百三十一個交易日中，鳳梨盤價低於十元以下的只有一天，二十元以上占九十四天（七十二％），十元至二十元天數也占三十六天（二十七％），國民黨不能只拿一天低行情來誤導整個市場價格，這樣只會對無辜農民造成傷害。