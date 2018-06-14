〈北部〉青蔥防護網成本高 推廣1年無人裝

2018-06-14

護三星蔥 農改場示範搭建

〔記者張議晨／宜蘭報導〕青蔥易因受強風、豪雨造成災損，花蓮區農改場研發「簡易水平式遮雨防護網」，示範戶也通過颱風考驗。但蔥農認為，防護網每分地成本十一萬元，負擔不小，且拆裝都要投入人力，沒有補助並不划算，推廣至今無人問津。花蓮農改場表示，防護網屬資材無法補助，會再多作推廣，也會配合農民需求逐步改良。

宜蘭縣青蔥種植面積約二百公頃，三星鄉佔七成，每到夏、秋颱風季節，青蔥易受風雨影響，倒伏、破折、潰爛，造成蔥農損失。

花蓮農改場以氬管、百吉網搭建成「簡易水平式遮雨防護網」，具防風、防雨及防病蟲害等優點，去年首度在蔥農林東海農場示範，並順利通過「尼莎」颱風考驗，網內青蔥幾乎未受損，農委會主委林聰賢颱風後到三星鄉勘災時，頗為稱讚並要求推廣。

每分地11萬 輪作還得雇工拆

不過，農改場推廣一年來，雖陸續有蔥農詢問，但評估搭建成本、拆裝所需人力後，都打退堂鼓，至今僅示範戶林東海使用。

蔥農張浩增坦言，防護網雖然有效果，但每分地成本要十一萬，是筆不小負擔，且青蔥多與水稻輪作，青蔥採收完還得雇工拆網具，才能種水稻，人力也是成本，有些人認為跟天氣對賭還比較划算，且網架高度不足，蔥農得彎腰作業，一挺身就碰頂，實務上也不方便。

屬資材無補助 農改場允改善

張建議，若農委會能提供補助，把防護網架改稍高一點，才會增加投入意願；對此，花蓮農改場蘭陽分場解釋，因防護網屬於資材，目前無法獲得農糧署補助；不過，青蔥一分地可收成約一點五噸，以夏天每公斤均價一百元計算，收入約十五萬元，應能回收成本。

蘭陽分場說，水平式防護網是第四代溫室，研發時有考量搭設成本跟接受度，農友所提的缺點，農改場會再積極改善，希望能持續推廣確保蔥農收益。