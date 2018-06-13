〈台北都會〉國中有教學助理了 8月正式上路

2018-06-13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局率全國之先，首度與台師大的師培生合作推動「教學助理試辦方案」，鎖定國中七至九年級，包括國、英、數等七大學科，讓教學助理入班協同教學，在課堂中幫助程度較差的學生「即時補救」，教育局昨舉辦說明會，並邀專家分享國外經驗，已有學校表態願意申請，教育局表示，申請名額無上限，盡量配合學校的需求。

縮減學習落差，教育局於一○四學年度試辦「國中小創新實驗課程英語兩班三組實驗計畫」，依能力分組進行教學，發現後段學生成績提升。因此教育局進一步擴大計畫，參考國外課程助理模式，鎖定國中生試辦推動教學助理方案，於新學期、八月正式上路。

教育局科長諶亦聰說，學生因家庭背景的差異，其認知能力、學習偏好也不盡相同，造成教師在現場教學難度提高，為達成差異化教學，因此試辦該方案，首度與台師大合作，安排大三、大四生的服務時數入校協同教學。該方案開放北市國中七至九年級提出申請，試辦學科包含國文、英語、數學、理化、生物、地理及歷史，各校可擇一或同時申請，由台師大媒合師培生，教學助理至校每學期十八次、卅六節課，協助任課教師。

螢橋國中校長歐陽秀幸表示，老師受限班級人數，沒辦法進行差異化教學，若有個「小家教」在教室留意學生的學習狀況，直接指導學生，不用上完整節還聽不懂，也能協助編製教材，滿值得推動，將把訊息轉給校內老師，申請科目以國、英、數為主。