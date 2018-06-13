〈台北都會〉華中橋中和往萬華機慢車道 月底前通車

2018-06-13

〔記者翁聿煌／新北報導〕橫跨新店溪的華中橋，聯通新北市中和區及台北市萬華區，台北市政府於二○一六年開始整建華中橋，陸續完成橋樑結構耐震補強、下游側的人行道暨自行車道拓寬，同時中和往萬華方向，增設銜接水源快速道路匝道，而因應匝道工程，改建弧型機慢車專用道目前已完工，將於六月底前通車。

增設銜接水源快速道路匝道 11月底前完工

立委江永昌指出，根據民眾反映，原本開車從中和經華中橋往台北市，若想上水源快速道路，必須先下華中橋，再繞經環南市場前的富民路，才能上水快的匝道，尤其遇到市場交易繁忙時，容易增加富民路交通壅塞，他向台北市政府建議，整建華中橋時增建直通水快的匝道，預計今年十一月底前可完工，將可節省十分鐘時間。

弧型機慢車道易造成危險 立委促增警示標誌

配合匝道工程，去年七月起改建弧型機慢車專用道，由於施工期間機慢車必須併入快車道行走，十分危險，在施工單位趕工下，機慢車六月底前就可行駛專用車道。

江永昌指出，有民眾擔心筆直的機慢車道改成弧型車道，易於轉彎處造成事故，他將建議交通單位增設交通警示標誌，提醒機車減速慢行。此外，華中橋下游側人行道暨自行車道拓寬後，在人行道和機慢車道間的欄杆高一．六公尺，若有人欲輕生或是騎自行車摔車，恐救援不易，應設法改善。

施工單位允諾，在通車前做好交通警示標誌，至於欄杆問題，將在橋面上每隔一百五十公尺的距離就留一百公分的空隙，救援人員可以穿越，未來再視需求調整。