〈北部〉苗栗淪「廢土天堂」 地方籲加強裁罰

2018-06-13

頭份、竹南、造橋 屢遭傾倒廢土

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市興隆里、流東里近兩個月來陸續遭不肖業者傾倒廢土，鄰近的竹南鎮、造橋鄉也屢接獲民眾檢舉，儘管苗栗縣政府追查開罰，仍難以有效遏止，縣民痛心家鄉好山好水遭破壞，淪為「廢土天堂」。頭份市長徐定禎呼籲縣府制定連帶責任法規、公布裁罰資料、並與鄰近縣市跨區治理，藉此打擊廢土問題。

徐定禎籲縣府訂定連帶責任法規

苗縣府環保局去年稽查一百八十六件事業廢棄物，其中五十四件告發處分，共罰款兩百六十一萬元，但相較於廢土清運背後夾帶的龐大利益，現有法規罰則對不肖業者而言「根本不痛不癢」，許多業者甘冒遭查緝風險，甚至從外縣市載來一車車廢土到苗栗縣內傾倒，公部門也抓不勝抓。

公布裁罰名單供民眾查詢監督

徐定禎認為，苗縣府應提出連坐懲罰法規，使受委託廠商也須受罰，而裁罰名單也應公開供民眾查詢監督，另針對廢棄物清理公司核發執照或地方環評流程時，也應將運送車輛資料供環保署追蹤管控，並組成跨縣市聯合稽查系統，避免其他縣市的不肖業者貪圖小利，擅將廢土運到苗栗縣傾倒。

縣府：已要求警方加強稽查

苗縣府秘書長陳斌山表示，已要求警察局針對常遭濫倒地點加強稽查，若查到可疑卡車將直接攔檢，若無許可文件可直接扣留設備並送相關單位裁罰。

若增修條例不可違反現行法令

陳斌山說，因苗栗地形多山，增加稽查難度，若要增修地方自治條例也不可違反現行法令。目前除加強預防外，另也視個案情況移交不同局處依法開罰，並要求行為人將土地回復原狀，否則將移送法辦，另向行為人求償清理費用等。

至於跨縣市傾倒廢土問題，陳斌山強調，若當場查獲業者持有傾倒許可，卻未依規定傾倒於合法位置，仍可就地開罰，但因車輛位置難追蹤，跨縣市聯合稽查系統在執行上會有難度。而近來的廢土案也已裁罰，後續將移送苗栗地檢署偵辦。