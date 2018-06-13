〈北部〉大雨將臨 瓜農忙採收、稻農盼甘霖

2018-06-13

〔記者廖雪茹／新豐報導〕中央氣象局預測今天起將有今年首波典型梅雨鋒面及西南氣流影響，全台都可能發生大雨或豪雨；新竹縣新豐鄉西瓜農民連日忙著在烈日下收成，稻農則期待天降甘霖，為正值結穗關鍵時期的水稻及時解旱。

氣象局預測今天起可能有大雨

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱表示，全鄉水稻面積一期一千一百公頃，二期約五百五十公頃，面積新竹縣最大，許多農民兼作小面積瓜田，栽種西瓜、哈蜜瓜及洋香瓜等，自產自銷，增加收益。因天氣預報今起將下大雨，雨勢從南部上來，農會前兩天即通知瓜農，加緊採收的腳步。

本身務農的鄉民代表許誠忠表示，在三月廿日以後、清明節前種植的西瓜，按往年經驗，約本月廿日左右採收，今年因為氣溫高，普遍提早十天成熟，十日即進入收成高峰，少數瓜農月初就採收。

瓜農憂西瓜泡水 先採收存放

西瓜一旦浸水，果肉會有腐爛等水傷損害，西豐瓜農連日在烈日下忙著採收，將成熟西瓜先摘起來存放，以免辛苦投資的農作付諸流水。

對照新豐瓜農擔心西瓜泡水，稻農則滿心期待今年的首波梅雨降臨！

罕見酷熱再不下雨 水稻恐枯死

多名耕種廿多公頃稻田的農民表示，今年罕見酷熱，四月中旬以來只有幾天下一點小雨，田一下子就乾了，幸好水利會的埤塘蓄水量尚足夠供應灌溉；但少數埤塘「幾已見底」，再不下雨，恐怕會發生搶水大戰。

正值結穗時期 更需要吸收水份

農民們說，水稻正值結穗的關鍵時期，再過一個月、預定七月十日左右就要收割，需要吸收水份，讓稻穗成長、飽滿；這時候的水田應該是濕潤的，但是新豐、湖口地區位在石門水庫大圳灌溉系統的尾端，部分濱海的稻田卻已呈現乾涸龜裂，亟需雨水滋潤，否則一旦稻葉乾枯，「恐怕就整個就毀了」！

鄭旭凱說，目前埤塘蓄水量約二、三成，雖未限水，但已開始節制供水；希望這道鋒面帶來雨水，有效舒緩水情。